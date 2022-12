Sebastián Yatra culmina con éxito su Dharma Tour en RD

El artista colombiano Sebastián Yatra logró cautivar al público dominicano luego de tres años de ausencia en el país, quien la noche de este sábado en el Pabellón de Voleibol presentó el último show de su gira “Dharma”.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/11/una-multitud-de-gente-a0a0690d.jpg

La cantante dominicana Valentina tuvo a su cargo la apertura del show a las 8:30 de la noche.

“Esta es una noche muy especial… mi primer show con mi música en casa, República Dominicana; en cada parte del mundo que escuchen mi música yo quiero que sepan que soy de esta hermosísima tierra. Tengo varios años trabajando en la industria, donde poco a poco ya se empieza a ver una luz y esto es solo el comienzo de todo lo que viene”, manifestó la joven artista.

Valentina interpretó “Enemigos”, “Ganas”, “Atrévete”, “Perreo sad”, “Atrévete”, un cover de “Tusa” y cerró con “Xxxquisito”, su más reciente sencillo.

Tras su participación, el público esperó alrededor de media hora para ver al más aclamado de la noche: Sebastián Yatra.

El reloj marcó las 9:25 de la noche y el colombiano subió al escenario con “Melancólicos Anónimos”. El público lo recibe con ovaciones.

Prosiguió con “Modo avión” y “Tacones rojos”, en esta última la algarabía fue increíble. La gente sacó su teléfono para grabar y desde hijos acompañados de sus madres y hasta los hombres presentes coreaban el tema, uno de los más pegados de Yatra en la actualidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/11/grupo-de-personas-con-instrumentos-musicales-y-microfonos-en-un-escenario-tocando-instrumentos-musicales-b14d26bf.jpg

Durante el show el colombiano estuvo acompañado de una banda de bajo, guitarra, teclado y batería, un grupo de cuatro bailarines e imágenes en la pantalla led.

Todo se puso a oscuras y ocurrió uno de los momentos más sensuales de la noche. Mientras entona “Sutra” una de sus bailarinas aprovechó el momento y le baila.

Posteriormente, canta “Por perro” (2017) y “Traicionera” (2016), que en ese entonces fueron de sus temas más icónicos y que el público coreó de principio a fin.

Llegó uno de los momentos románticos de la noche. Apagan las luces y Yatra apareció solo en el escenario tocando el piano para interpretar “Cómo Mirarte”, canción que dedicó a su manager, quien hace poco perdió un familiar.

Luces led azules iluminaron el Pabellón y se observaba varias parejas abrazarse. Continuó con “Adiós” y “Devuélveme el corazón”.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/11/un-hombre-en-frente-de-una-pantalla-de-television-1d230bb3.jpg

Yatra agradeció a la vida y al público presente por darle la oportunidad de cantar.

“Dar gracias por ustedes, dar gracias a la vida por esta oportunidad de cantarles a lo largo de este año. Quiero saber quién vino a festejar esta noche… quién vino a enamorarse y quién vino a sentirse vivo. Esta canción me hace sentir vivo, ustedes me hacen sentir vivo. Gracias no sé qué hice para merecerlos”, expresó Yatra para finalmente cantar “Dharma”. Rosario Flores y Jorde Calderón, quienes también participan del tema, le acompaña en imágenes en la pantalla.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/11/una-persona-con-la-mano-en-la-noche-cc971fd0.jpg

Siguió con “Amor pasajero” y con guitarra en mano, interpretó “TV”, para posteriormente entonar “ojos marrones” y el público la corea en todo momento.

Se cambió de vestuario y se puso una playera que decía “yo que soy un carbón ¿qué hice pa merecerte?”, para continuar con “Ya no tiene novio”, “Por fin te encontré” de Cali y El Dandee, en la cual Yatra participa como featuring junto a Juan Magan. También cantó Runaway, tema que tiene junto a Daddy Yankee, Natti Natasha y los Jonas Brothers.

Volvió a uno de sus géneros característicos, el romance, y canto “Un Año”, tema que tiene junto a Reik, seguido de “Cristina”, canción junto a su exnovia Tini Stoessel, y “No hay nadie más”.

Las alertas se activaron con una kiss cam la cual enfocaba a las parejas para que se dieran un beso. Minutos después cantó “Robarte un beso”, colaboración junto a Carlos Vives y que cuenta con más de 1,576 millones de visitas en YouTube.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/11/un-hombre-con-un-microfono-en-un-escenario-0505e07c.jpg

Otra vez “Tacones rojos” y luego “Chica ideal”, lo que daba la impresión de que culminaría el concierto, pero no fue así.

Durante los segundos de pausas en que el escenario se fue a negro la gente le pedía “Otra, otra, otra”, se activaron las luces y a las 11:11 interpretó “Pareja del año”, tema junto a Myke Towers, con la cual realmente finalizó.

Todo su equipo de trabajo salió al escenario, se abrazaban los unos con los otros, agradeció a ellos, a su público y a Dios.

Aún sin invitados, Yatra logró cautivar al público dominicano por más de una hora y media. Este fue el último show de “Dharma Tour”.

El concierto estuvo producido por SD Concerts.