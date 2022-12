Canciones de Lalo Rodríguez que fueron compuestas por dominicanos

Se apagó una de las voces más emblemáticas de la salsa erótica. Lalo Rodríguez fue encontrado sin vida en la calle, sin que se informe hasta el momento, la causa del fallecimiento.

El cantante boricua, quien visitó hace unos meses la República Dominicana, donde presentó al público local su repertorio de éxitos, siempre tuvo un vínculo cercano con la media isla y sus artistas.

Como muestra de esta relación están las canciones que salieron del imaginario local.

“Ven devórame otra vez"

Considerada una de sus canciones más exitosas fue compuesta por el dominicano Palmer Hernández, quien está detrás de éxitos como: "Aquel Viejo Motel" David Pabón, "Antidoto y Veneno" y "Para Que Vuelves" ambos por Eddie Santiago, "Tu Prenda Tendida" Tony Vega, "Nunca Te Quedas" Frankie Ruíz, "Ámame" Gran Combo de Puerto Rico, "Sin Tabú" Hildemaro, "Que Se Sienta" Oscar D' León, "No Tuve Nadie" y "Una Sucursal" ambos por Lalo Rodríguez, "Con El" Raphy Colón y muchos otros más.

Letras

He llenado tu tiempo vacío de aventuras más

Y mi mente ha parido nostalgia por no verte ya

Y haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo

Porque en todas busco lo salvaje de tu sexo, amorHasta en sueño' he creído tenerte devorándome

Y he mojado mis sábanas blancas recordándote

En mi cama nadie es como tú

No he podido encontrar la mujer

Que dibuje mi cuerpo en cada rincón

Sin que sobre un pedazo de piel, ay, venDevórame otra vez, ven, devórame otra vez

Ven, castígame con tus deseos, mas

Que el vigor lo guarde para ti, ay, ven

Devórame otra vez, ven, devórame otra vez

Que la boca me sabe a tu cuerpo

Desesperan mis ganas por tiHasta en sueños he creído tenerte devorándome

Y he mojado mis sábanas blancas llorándote

En mi cama nadie es como tú

No he podido encontrar la mujer

Que dibuje mi cuerpo en cada rincón

Sin que sobre un pedazo de piel, ay, venDevórame otra vez, ven, devórame otra vez

Ven castígame con tus deseos, mas

Que el vigor lo guardé para ti

Ay, ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez

Que la boca me sabe a tu cuerpo

Desesperan mis ganas por tiHasta en sueños he creído tenerte devorándome

Y he mojado mis sábanas blancas llorándote

En mi cama nadie es como tú

No he podido encontrar la mujer

Que dibuje mi cuerpo en cada rincón

Sin que sobre un pedazo de piel, venDevórame otra vez, ven, devórame otra vez

Ven, castígame con tus deseos, mas

Que el vigor lo guardé para ti

Ven, devórame otra vez, ven, devórame otra vez

Que la boca me sabe a tu cuerpo

Desesperan mis ganas por ti

Ven, devórame otra vez, devórame otra vezHace tiempo que mi cuerpo está reclamando, en silencio

Tus momentos de placer

(Devórame otra vez, devórame otra vez)

Son ansias de amarte, deseos de mi carne

Que hacen que te llame, ven, devórameQuiero esa sensualida'Devórame suavecito y con calma hasta el amanecer

(Devórame otra vez, devórame otra vez)

Ven, castígame con tus deseos, mas

Que el vigor guarde para ti, ven

También es composición de Palmer Hernández.

Letras

No tuve nadie que me ayudara a resumir esta amargura

No vino nadie a consolarme dando muestras de ternura

No tuve nadie que me brindara todas esas cosas tuyas

No vino nadie a regalarme su deseo en mi locura

No tuve nadie, te eché de menos

Sudé mis ganas como se duda una fiebre

No tuve nadie y hecho lujuria

Pensando en ti hice el amor solo conmigo

No tuve nadie, sentí el vacío de tu cuerpo al acostarmeNo tuve nadie que me brindara todas esas cosas tuyas

No vino nadie a regalarme su deseo en mi locura

No tuve nadie, te eché de menos

Sudé mis ganas como se duda una fiebre

No tuve nadie y hecho lujuria

Pensando en ti hice el amor solo conmigo

No tuve nadie, sentí el vacío de tu cuerpo al acostarme

No tuve nadie

No tuve nadie

Que me diera sus caricias y me hiciera sentir

Esa pasión de amar tan solo un instante

No tuve nadie

Me puse a pensar en ti y no sabes lo que sufrí

Porque no estabas aquí, mamita para amarte

No tuve nadie

Anoche enfermó mi pensar

Sentí que te tenía ya

Para mirarte, acariciarte, para besarte y no tuve nadie.

No tuve nadie

Me quemaba ese deseo de ti

Al tu no estar decidí

Hacer el amor conmigo así

No tuve nadie

Pensando en ti hice el amor solo conmigo.

No tuve nadie

Composición destacado compositor Mario Díaz.

Le han grabado sus canciones artistas de la talla de la cumbanchera Celia Cruz, pasando por la bolerista estilizada Lucecita Benítez, sin dejar de mencionar a salseros que llenaron a una época como Oscar de León, Andy Montañez, hasta llegar a unos más contemporáneos y con los cuales el público joven se identifica: Gilberto Santa Rosa, Willie Colón, además, de Lalo Rodríguez.

Letras

Yo voy a abrir las puertas de tu cuerpo

Para pasear despacio por tu casa

Para dejar mis huellas en tu pecho

Para mirar el sol por tu ventanaYo voy a abrir las puertas de tu pecho

Descorrer las cortinas de tu alma

Despojando la pena del recuerdo

Desempolvar el libro de tus ansiasVoy a escarbar tu cuerpo

Voy a entonar su canto

Hacerte mi alimento

Y probar tus encantos

Voy a escarbar tu cuerpo

Voy a ser tu experiencia

Perdona si en el hecho

Te hiero la inocenciaYo voy a abrir las puertas de tu pecho

Y suavemente iré a tu esperanza

Despojando la pena del recuerdo

Desempolvando el libro de tus ansiasVoy a escarbar tu cuerpo

Voy a entonar su canto

Hacerte mi alimento

Y probar tus encantos

Voy a escarbar tu cuerpo

Voy a ser tu experiencia

Perdona si en el hecho

Te hiero la inocenciaProbaré tus encantos y testigo serás

De que no me parará el cansancioConcentrare en todo tu cuerpo

Mis ansias y mis besosSalvaje y con todo mi deseo

Yo voy a escarbar tu cuerpoHay de alegría vas a gritar

Cuando te pueda llegar se suceda el encuentroAbriré las puertas de tu corazón con todo mi amor

Del miedo te iré despojandoY suavemente iré a tu esperanza

Y derramaré en tu espalda mis momentos

Este éxito salsero fue compuesto por Cheo Zorrilla.

Sus canciones más conocidas son: Apocalipsis, Al nacer cada enero. Con las alas rotas, Los hombres de rabia lloran (Danny Rivera); Se me secó la piel (Chuco Avellanet y Basilio), Un amante así (Sophy, Vickiana) ), Pero llegaste tu (Lalo Rodriguez) En mí más amor no cabe y Mi amado cirineo(en su propia voz). Fue grabado también por Omayra, Mauro, Joseíto Mateo, Raúl Grisanti, Nelson Muñoz, David Pavón, Los tiranos del norte, el mismo Enoc y otros

Letras

Tanto sufrimiento viví por el amor

Que se volvió infierno mi pobre corazón

Y esa llama ardiente que antes existió

Y el dolor en mi pecho se desvanecióPorque yo estaba vacío, lastimado, ofendido, derrotado

Resentido, disgustado por culpa del amor

Y me encontraba afligido, derrotado, demolido, anulado

Destruido, amargado por culpa del amorPero llegaste tú y yo olvidé lo que es sufrir

Volvió la fe que ayer perdí

Y así se fue el dolor al fin

Porque al mirarte a ti los sufrimientos yo olvidé

La fe ha nacido en mí

La fe que otro querer me hizo perderPorque yo estaba vacío, lastimado, ofendido, derrotado

Resentido, disgustado por culpa del amor

Y me encontraba afligido, destrozado, demolido, anulado

Destruido, amargado por culpa del amorPero llegaste tú y yo olvidé lo que es sufrir

Volvió la fe que ayer perdí

Y así se fue el dolor al fin

Pero llegaste tú los sufrimientos yo olvidé

La fe ha nacido en mí

La fe, porque me has hecho comprenderQue el amor es la llama

Que por siempre se apaga

Que renace en las cenizas del furor

Que el amor es un suspiro

Mitad fuego mitad olvido

Que se mide muy dentro del corazónPero llegaste tú

Y yo olvidé lo que es sufrir

Volvió la dicha a sonreír

He vuelto a amar, a cantar, a reír, a vivir,

Pero llegaste tú

Ay melodía, mi alegría, mi vida

Y me alrededor por el amor

Que me has dado tú

Pero llegaste tú

Y es que llegaste tú

Con la paz y la virtud

Y me has llenado de inquietud

Todo eso has traido túPero llegaste tú y yo olvidé lo que es sufrir

Volvió la fe que ayer perdí

Y así se fue el dolor al fin

Porque al mirarte a ti los sufrimientos yo olvidé

Y había nacido en mí la fe

Que otro querer me hizo perder