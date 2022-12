Video | Así fue el debut como actor de Juan Manuel Méndez, director del COE

Del mayor general retirado Juan Manuel Méndez García, director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), ya se conocía su afición por el canto y su peculiar forma de expresar el amor a su amada esposa, sin embargo, el lado actoral se conocerá en algunos días con su debut como actor en la película Asalto en progreso.

Se trata de una cinta dirigida por el comunicador Josell Hernández, que revive uno de los episodios más tensos de la historia reciente de la República Dominicana, cuando una persona secuestró el personal de una sucursal bancaria y exigió que varias figuras televisivas de la época asistieran al lugar para negociar la libertad de los rehenes.

Un video compartido por la producción de a película refleja que el general actuará del jefe de la policía de la época.

"Un honor para este servidor trabajar junto a grandes actores de este país. Agradezco a mi amigo Josell Hernández por la oportunidad, que tolete de director tenemos, les invito a dar seguimiento a esta magnífica realización Asalto en progreso , no se la pierdan", escrinbió en Instagram Méndez García.

El hecho

El 1 de marzo de 1993, ocurrió el asalto a la sucursal del Banco del Progreso, ubicada en la avenida Independencia esquina Socorro Sánchez, cuando el médico cirujano Cristóbal Eliseo Payano Rodríguez se colocó en el rostro una careta de payaso y, arma en mano, penetró a la entidad y permaneció dentro por más de doce horas, manteniendo como rehenes a 12 personas, entre ellas a empleados y clientes, situación que mantuvo en vilo a todo el país, que lo siguió por la televisión y los noticiarios radiales, muy en boga en la época.

El periodista Huchi Lora se ofreció como mediador en el caso, de cuya experiencia escribió el libro “Fuga o Muerte”, una frase que el asaltante pronunciaba frecuentemente durante el hecho.

Sin embargo, no fue el único periodista que participó en la tensa situación. A Radhamés Gómez Pepín el asaltante le entregó una nota que leyó a los medios de comunicación. “Dios nos ayudará. Todo pasará si nadie comete errores. Nadie sufrirá. Importante (ante) cualquier intento de rebeldía nos quemamos todos aquí, en la puerta gasolina. Hay cinco hombres aquí. Hay cinco hombres armados a (para) quemar todo esto, es un asalto por dinero. No quiero muerto, evite morir quemado, coño. Aquí nadie se rinde, nadie se entrega. No hablo más”, leyó Gómez Pepín a los periodistas que se encontraban en el lugar. Por supuesto, la versión de que había cinco hombres armados no fue cierta. Sin embargo, el asaltante sí mojó con gasolina la entrada de la sucursal.

También intervino el padre Francisco Reus, de la iglesia anglicana e igualmente el productor de televisión Freddy Beras Goico se ofreció como rehén para buscar la liberación de los retenidos. “Pregúntele que si yo me dejo entregar de rehén para que las suelte a ustedes, que las mujeres salen y yo entro”, se escuchó a Beras Goico mientras negociaba su entrega que nunca se logró.

En una entrevista concedida por el periodista Huchi Lora, quien sirvió como mediador entre el perpetrador del hecho y la policía, recordó la desesperación e incertidumbre que matizaron ese día, no solo para los allí presentes, sino para todo el país.