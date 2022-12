Video | Chú Vásquez recibe al interprete urbano El Alfa

"...Un hainero que tiene como meta en cada uno de sus conciertos cambiar la vida de la juventud que lo vé como un referente, dando un mensaje de superación y compromiso social a través de la música urbana", este es parte del mensaje con el que, el ministro de Interior y Policía, Jesús (Chú) Vásquez, compartió un clip de la visita del exponente urbano El Alfa.

Que el funcionario calificara al exponente como "referente" y con "compromiso social" para la juventud ha generado reacciones diversas entre los usuarios de redes sociales, sobre todo por el contenido de la mayoría de sus canciones, entre ellas: "Moviendo los kilos", "Coronao now", "Los aparatos", "La mamá de la mamá" y "Millonario al tiro", entre otras.

"De verdad usted se detuvo a escuchar las letras de su música", escribió un usuario. "Se nota que no has oído la música del autodenominado Alfa, creo que no hay una que no mencioné drogas o palabras obscenas. Citó la traigo de Colombia, la subo pa' Nueva York, la mama de la mama, esa es la música que canta ese sujeto, una basura tras otra", reaccionó otro.

El cantante urbano también compartió en sus historias de Instagram imágenes del encuentro, destacando el "lindo trato" que le dio el funcionario.

Conciertos gratuitos

Según una nota de prensa enviada a Diario Libre, con el motivo de agradecer el apoyo a la mayor cantidad de seguidores, el exponente de música urbana El Alfa El Jefe inició este viernes una serie de conciertos gratuitos por todo el país, con los que, asegura llevará alegría en Navidad a diversas personas en zonas alejadas de todo el país.

Los conciertos del pueblo, como los denominó el exponente, iniciaron en Baní y seguirán por otros municipios durante los próximos días que serán anunciados horas antes, como los hizo hace unos años Romeo Santos.

La idea es tormar por sorpresa a la fanaticada que durante más de 14 años han apoyado la carrera del responsable de éxitos como “Gogo Dance”, “Banda de camión”, “Fulanito”, “Los aparatos”, entre otros.