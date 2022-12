Lápiz Conciente revela que sufrió un preinfarto: “Yo no tengo miedo de morir"

El rapero Lápiz Conciente reveló que sufrió un preinfarto la tarde del lunes, pero que esto no le impidió seguir cumpliendo con los compromisos de su agenda.

En redes sociales circula un video en el que, durante una presentación, el intérprete de “Yo no te quiero perder” devela que sufrió el ataque cardíaco.

“Esta tarde, vaina infarto, vamos a suspender el evento (…) yo voy pa´lla ojalá y me muera aquí mismo en la cabina (…) pero, si mañana yo no amanezco vivo, yo quiero que ustedes sepan que yo soy un guerrero incansable, que yo no me detengo”, dice en el audiovisual.

Mientras el rapero hace la confesión a los presentes, muestra fotos en su celular recibiendo atenciones médicas en un centro de salud.

Esta tarde en su cuenta de Instagram, El Lápiz posteó varias historias en referencia al suceso. “Yo le llego al que me escribe solo cuando yo estoy preso o solo si estoy enfermo. El resto del año soy invisible para ellos”, posteó, aclarado que se trataba de un mensaje dirigido a su círculo cercano.

Seguido, compartió el video de la presentación con la leyenda: “Yo no tengo miedo de morir. A mí me da miedo no ser recordado” y el itinerario de shows de diciembre y enero. “Son 25 fechas. Ya van 6, quedan 19”, escribió.