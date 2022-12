Isadora, la cantautora hija de Chayanne que busca forjar su propio camino en la música

La música para Isadora es expresión, es sinónimo de bienestar, es parte de su esencia. ¡Y no podía ser de otro modo!

La joven de 22 años es hija de uno de los artistas más famosos de habla hispana, Elmer Figueroa Arce, más conocido por su nombre artístico Chayanne.

De él aprendió la disciplina, la constancia y el enfoque. Y, por supuesto, su arraigo por la música.

Estos aprendizajes de casa los ha plasmado en su propia carrera musical. La joven acaba de hacer su debut con el tema “HBD”. Y de esto habló para Diario Libre.

“Crecí alrededor de la música, es algo que siempre ha estado en mi vida”, señaló con la emoción de alguien que está persiguiendo sus sueños.

Y agregó: “Desde los seis años estoy escribiendo. Al principio no era solo música, eran pensamientos y emociones que luego se transformaron en canciones”.

“Esta canción (HBD) es muy especial, porque la compuse apenas en octubre, con un grupo de compositores increíbles. Fue algo que pasé tanto tiempo pensando cuál sería mi primer tema... y el día después del cumpleaños de mi mamá, de repente, nace esta canción de cumpleaños, además, y eso fue una cosa que surgió con un clic dentro de mí, no me quedó dudas de que era el propicio”, aseguró sobre la canción que lanza al mercado.

Es una canción movida, con sentimientos muy profundos. Se trata de extrañar a esa persona especial, puede ser la persona que te gusta o un ser querido que se ha ido.

“Poder combinar esa música con una letra tan pesada, con un ritmo bailable es algo muy bonito y expresa cómo quiero ser yo como artista”, explicó.

Aunque es hija del famoso cantante Chayanne, ella ha querido marcar su propio camino; y para lograrlo abrió el sello “Mariposa Music&Quot”, con el que lanzó su primer tema, que marca su introducción como artista al mundo de la música.

Añadió: “Es una canción movida, pero con cierto sentimiento que una persona ha de vivir”.

Además se ha graduado recientemente de la Escuela de Música de la Universidad de Miami, en donde se preparó para tener todas las herramientas necesarias para incursionar profesionalmente en el camino de la música.

“Ahora estar empezando con la hoja en blanco y estar escogiendo cada color que quiero, cada canción con su video, y hacerlo todo yo con un equipo bastante chiquito, es súper emocionante y es la primera vez que de verdad vivo algo así tan especial, poder compartir mi música, mis sentimientos, mis letras, mis emociones con tanta gente, ese sueño me hace sentir súper emocionada”, relató.

Y es que para ella eso es la música. “Es ese sentimiento que, aunque no sabes que estás viviendo o qué está pasando, pero de repente sale una canción que lo explica y ni uno mismo sabe cómo explicarlo. Es poder recordar algo sucedido”, señaló.

Y fue un poco más lejos. “La música es un lenguaje universal. No tiene idiomas. Es algo que compartimos todos sin importar de dónde vinimos”, explicó.

Isadora es así, sentimental. “El otro día me puse a llorar escuchando una canción, mis abuelos de parte de madre son italianos y escuchar una canción que de repente te recuerde un ser querido o un momento que te lleve a esa persona es algo que solo puede lograr la música”, enfatizó.

“Hay gente que sale a correr en las mañanas para sacar toda la emoción”. Ella lo logra con la música.

Preparada

Ella sí que está preparada para la fama. Le ha tocado vivirla desde otra área, como hija de uno de los artistas más populares de habla hispana, y ahora busca forjar su propio camino. Y su padre la ha acompañado en este proceso, pero la ha dejado fluir como ella quiere.

Siempre me ha apoyado

“Él siempre me ha apoyado y me ha dado los consejos que tiene, que son muy buenos, me dijo ‘si lo vas a hacer, a dedicarte a esto, trata siempre de ser mejor que la persona que tú eras ayer, no trates de compararte con los demás, porque la gente siempre va a hablar y a decir lo que piensa y eso no puede afectarte a ti’”, dijo sobre los consejos que le ha dado su padre para desarrollar su carrera en la música.

"Para el mundo entero él es Chayanne, pero para mí es simplemente mi papá... Soy muy afortunada de tenerlo " Isadora Cantautora “

Agregó: “Me dijo, además, ‘trata de ser tú misma y respetar a los demás para seguir creciendo, hacer las cosas con amor’, me dio la bendición y me dijo que me apoya con todo”.

Admiración por los artistas criollos

“Amo la música dominicana, la admiro, desde Juan Luis Guerra a El Alfa, pasando por Romeo Santos, es una cultura muy bonita, tiene mucho brillo, somos como casi primos, RD y PR, espero poder ir allá y poder compartir con la gente tan bella dominicana”, dijo.