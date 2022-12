Urbano boricua Jay Wheeler se casa con Zhamira Zambrano

El cantante urbano puertorriqueño Jay Wheeler se casó ayer miércoles con su pareja, la cantante venezolana Zhamira Zambrano en una ceremonia civil a la que asistieron los familiares y amigos más cercanos.

El exponente urbano, que se comprometió con Zhamira el 6 de octubre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot previo a su primer concierto masivo, escribió en sus historias de Instagram junto a un video de ella cantando lo siguiente: "@zhamirazambranomusic. Mi esposa".

De acuerdo con una fotografía que posteó Zambrano en sus historias de Instagram, los ahora esposos no optaron por los trajes de boda tradicionales.

El intérprete de "La curiosidad" usó una chaqueta con tono anaranjado y pantalón blanco, mientras que Zhamira con un vestido de mangas simples con corset color azul celeste y el cabello recogido.

"Para siempre", escribió la feliz esposa en una foto besando al reguetonero.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/22/imagen-en-blanco-y-negro-de-un-nino-7fdcf239.jpg Jay Wheeler y Zhamira Zambrano se casaron en una ceremonia íntima. (INSTAGRAM)

En sus feed de Instagram la pareja no ha publicado ún las fotos oficiales ni los detalles del enlace que parece haberse realizado en una casa.

Al tiempo de su unión civil, ellos han estado grabando temas en conjunto. La joven de 24 años de edad compartió con sus amigas el festejo cantando su colaboración "Díselo".

En octubre, el artista de 28 años le pidió la mano a la cantante venezolana horas antes de su primer concierto en el Coliseo de Puerto Rico.

Hace dos semanas, el artista urbano le dedicó un emotivo mensaje a su novia en Instagram, luego de que ella publicó un video de ellos con el mensaje que lee: “365 días contigo..te amo para siempre vida”, recoge el medio El Nuevo Día.

“Que sean 1,000,000 de años más, eres lo mejor que ha pasado en la vida princesa, gracias por ser parte de felicidad y por darme paz en este mundo tan pesado y lleno de tanto daño, lindo saber que cuando miro para el lado tengo una razón para seguir teniendo un corazón puro y dispuesto amar, gracias por enseñarme tanto y por que me has convertido en la mejor versión que he podido ser como hombre, gracias”, expresó Jay Wheeler a su ahora esposa.

La pareja tiene un año de relación. Los fans desean que su matrimonio les dure toda la vida.