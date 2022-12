¡Así suena la Navidad!

La Navidad tiene su mu´sica. La condicio´n ‘sine qua non’ que une a las tonadas pascuales es la emocio´n, ya sea de alegri´a nai¨f o de toque directo a los sentimientos. Las claves para el e´xito de una buena cancio´n naviden~a son, sin embargo, el secreto mejor guardado de la diosa Fortuna: por alguna razo´n especial, unas calan y otras no.

En República Dominicana, el merenguito navideño es tradición... no olvidemos sensaciones de hace unos añitos, como aquel ‘Alegría’ de Toño Rosario, o temas de toda la vida como ‘Mi burrito sabanero’. Las grandes estrellas internacionales también suelen buscar un tema navideño para engalanar sus repertorios: una costumbre que viene repitiéndose en los últimos ochenta años, y que ha dejado infinidad de referencias a los incondicionales de este subgénero musical.

Si hay un artista que destaque sobre los demás en esto de las canciones navideñas, ese es el gran Bing Crosby. Sus dos aportaciones más señaladas son sin duda ‘White Christmas’ (no se la pierdan tampoco en la voz de Ella Fitzgerald) y ‘Little Drummer Boy’, pero fueron muchas más. Crosby completó una carrera musical y actoral de medio siglo grabando junto a David Bowie la historia del pequeño tamborilero, que originalmente compuso C.R.W. Robinson en los años 40 y que en el ámbito latino hizo popular Raphael en 1965. Crosby murió apenas un mes después de aquella grabación de 1977: un legado de película para una carrera espectacular.

Mis estimados, podríamos estar horas repasando canciones de Navidad, y supongo que ustedes no disponen de tanto tiempo. Así que les ofrezco una selección personal en la que, definitivamente, faltarán unas cuantas de las que a ustedes les gustan. Escojo dieciséis: un número no redondo, porque me gusta la filosofía del salmón hasta en cositas como ésta. Salud.

1. ‘Lonesome Christmas’, de Lowell Fulson. Este guitarrista y cantante de blues grabó una canción sobre la soledad en la época familiar por antonomasia, con Ray Charles al piano. Una maravilla.

2. ‘Silent Night’. Como ocurre con muchas de estas joyas, la ha grabado ‘todoelmundo’. Les aconsejo que oigan las versiones de The Temptations y Barbra Streisand.

3. ‘Feliz Navidad’, de José Feliciano. El boricua consiguió que los sajones trata-ran de cantar su canción, y de entender sus matices. Un grande.

4. ‘Frosty The Snowman’. El cowboy Gene Autry la hizo popular, pero a mí me encanta la revisión de Fiona Apple y la mágica aportación de las Ronettes.

5. ‘Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow’. El que da en la diana con este tema es sin duda Dino Croceti, más conocido como Dean Martin. El dandy del ‘rat pack’ sabía como llegar al corazón del público.

6. ‘Last Christmas’, de Wham. La banda de George Michael hizo de esta canción un verdadero himno en los primeros años 80.

7. ‘Santa Claus Is Coming To Town’. Nadie la cantó como el atípico dueto formado por Frank Sinatra y Cindy Lauper, pero también me encanta la aproximación que hicieron las Crystals... y la de Bruce Springsteen.

8. ‘Sleigh Ride’. Los surferos The Ventures se marcaron un alarde instrumental de este clásico que también hicieron con maestría las mentadas Ronettes.

9. ‘All I Want For Christmas Is You’. La versión de Mariah Carey es la que tiene la mayoría de la gente en la cabeza. Pero hay otra en castellano que amenaza esa supremacía: la enloquecida rola de Nancys Rubias. Busquen en Youtube.

10. ‘Blue Christmas’. Elvis Presley. El rey. Como dirían en los países, ‘period’.

11. ‘Do The Know It’s Christmas?’. Bob Geldof y su All Star Band Aid regalaron este clásico instantáneo en el que grabaron, con la sana intención de curar al mundo de sus padecimientos. Por allí desfilaron Midge Ure, Paul Weller, Sting, Boy George, Simon Le Bon, Adam Clayton, Tony Hadley...

12. ‘Santa Baby’. La primera en grabarla fue la catwoman Eartha Kitt, pero las nuevas generaciones conocen sobre todo la versión de Madonna.

13. ‘Little Saint Nick’. La joya del álbum de Navidad de los Beach Boys. Una maravilla.

14. ‘The Christmas Song’. Grabada originalmente por Mel Tormé, todos conocemos la versión de Nat King Cole.

15. ‘Christmas Baby Please Come Home’. Phil Spector regaló al mundo un maravilloso álbum navideño, que tiene en este tema [cantado por Darlene Love] a su joya.

16. ‘Happy Christmas [War is Over]’. Spector también amparó esta maravilla surgida de la sensibilidad del genial John Lennon.