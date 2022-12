Héctor Delgado "El Father" viene en 2023 con programa de entrevistas

El pastor puertorriqueño Héctor Delgado, antes conocido como el cantante Héctor "El Father", viene en 2023 con un nuevo proyecto.

Se trata de “¡Nada más que la verdad!”, un programa de entrevistas tipo podcast con el objetivo de que la gente conozca los testimonios de las personas convertidas al cristianismo.

En el tráiler se escuchan fuertes relatos de los entrevistados en momentos oscuros de su vida. Varios de ellos son el exponente urbano Lary Over y el exnarcotraficante Alex Trujillo.

El programa de entrevistas se estrenará el 8 de enero de 2023. El locutor Jorge Pabón “Molusco” dio la información en un video promocional que será una colaboración entre Telemundo y Molusco TV.

“En el 2023 llega ¡Nada más que la Verdad! Historias de personas que tocaron fondo, y lograron una transformación en sus vidas”, escribió Pabón.

"Nos encontramos desde el Coliseo José Miguel Agrelot, una de las cunas del reguetón en Puerto Rico. Hoy nos visita Raymond Guevara, conocido en el mundo artistico como Lary Over y nos tendrá que decir la verdad, nada más que la verdad", dijo Delgado en el adelanto, quien es considerado uno de los pioneros del reguetón con el dúo Héctor y Tito.

Delgado, de 41 años, dirige su propio ministerio y se ha dedicado a compartir su testimonio de fe en distintos medios de comunicación.

El exreguetonero dejó la música en su mejor momento para entrar a la religión. El que era antes conocido como Héctor El Father empezó su carrera en los años 90 como uno los integrantes de la llamada "vieja escuela" del reguetón.

Estuvo en producciones como "No Fear 1", "The Legend" y "DJ Goldy 3 – The Melody".

Junto a Tito "El Bambino" formó uno de los dúos más famosos de la historia del género. Lanzaron en su apogeo los álbumes "Violencia musical", "Nuevo Milenio", "Lo de antes", "A la Reconquista", "La Historia Live" y "Season finale", hasta que ambos decidieron tomar sus carreras en solitario.

"La fama es como una adicción, que comienza poco a poco hasta que te das cuenta que ya estás ‘hookeao’ (sumergido) en esa adicción. Hay gente que empieza su adicción a drogas con un cigarrillo de marihuana, pero después siguen tratando otras más fuertes. Y así es la fama", ha referido el artista sobre su epoca de fama.

Como dúo fueron los primeros urbanos en ganar un Latin Billboard al Mejor álbum de rap latino.

Tras protagonizar un tiroteo en 2008, se retiró de la música urbana y se convirtió al cristianismo.

Lanzó un álbum en 2021

En junio de 2021, lanzó su primer disco en 13 años, "La Hora Cero", en el que -según explicó en entrevista con Efe- busca llevar la palabra de Dios y acercar nuevos fieles a la iglesia.

En diez canciones, Héctor Delgado, nombre de pila de este "siervo de Dios", según se nombra él mismo, busca convencer a las personas de seguir a Dios en medio de una pandemia que, en su opinión, ya estaba plasmada en la Biblia como una profecía.

"Más que una inquietud, Dios fue quien me movió a hacer el disco. Fueron seis años trabajando en el disco y sale en el momento perfecto", afirmó.