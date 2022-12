La historia detrás de la emblemática canción “Feliz Navidad” de José Feliciano

“Feliz Navidad”, de José Feliciano, es uno de los clásicos obligatorios de esta temporada. Una canción que es sinónimo de alegría con la que celebramos esta fecha especial.

La canción fue lanzada en 1970 justamente, Feliz Navidad, un álbum con villancicos obligatorios como “The Little Drummer Boy”, “The First Noel” y “Noche de Paz”. A diferencia de otros álbumes de la época, como los que publicaron Frank Sinatra y su familia, Tony Bennett y Ella Fitzgerald, el del puertorriqueño tenía una diferencia: había canciones en español y otras instrumentales.

“No quería hacer un álbum de Navidad meloso”, recordó años después en diálogo con Los Angeles Times. “Me interesaba contar la historia del nacimiento del Salvador de una manera musical que interesara a la gente”.

Según publica "Primera Hora", surge cuando el productor Rick Jarrad, con quien ya había trabajado en Feliciano —el álbum que incluía la exitosa versión de “Light My Fire” de The Doors—, propuso una idea: “Tendríamos que hacer un villancico original, ¿te animás a escribir uno?”. La propuesta lo tomó por sorpresa. “Le respondí que nunca lo había hecho, pero que lo iba a intentar”, le narró a Billboard. “Pensaba que iba a ser muy difícil competir con ‘White Christmas’ y ‘Rockin’ Around the Christmas Tree’”.

Mientras buscaba la inspiración en un estudio de grabación de Los Ángeles, se le atravesó la imagen navideña de sus 11 hermanos cenando en Nueva York, a miles de kilómetros de distancia. Recordó el lechón, los pasteles y las botellas de ron —herencia de la tradición puertorriqueña—, y el canto de villancicos durante la sobremesa. De inmediato la melancolía, o mejor dicho la saudade, lo movilizó. “Pensé en la alegría que sentía en cada Navidad con ellos y en lo solo que me sentía esa noche”, le contó a NPR. “Extrañaba a mi familia, a los villancicos y a las escenas navideñas”.

“La idea de ‘Feliz Navidad’ era tratar de unir a la gente”, escribió en 2020. “Mi idea cuando la compuse era que no importaba en qué idioma cantaras, todos compartimos el sentimiento de la Navidad”.

“We Three Kings” y “The First Noel” le sirvieron como modelo, pero Feliciano quería diferenciarse. Entonces, escribió una canción bilingüe. “Busqué un equilibro para que no hubiera ninguna emisora estadounidense que la descartara por ser demasiado latina, ni ninguna radio latina que argumentara que era demasiado inglesa”, explicó. “Ya había otras canciones navideñas bilingües, como ‘Mamacita, ¿dónde está Santa Claus?’, de Augie Ríos, pero ‘Feliz Navidad’ era una entidad en sí misma”.

“Feliz Navidad” se publicó en noviembre de 1970 y fue un éxito inmediato. Llegó al puesto seis de las listas estadounidenses y se convirtió en el segundo Top 10 de Feliciano; el primero había sido su despojada y sensual versión de “Light My Fire”. Pero la popularidad de ese villancico contemporáneo no se trataba únicamente de un montón de regalías para el puertorriqueño; en Estados Unidos tenía gusto a reivindicación.