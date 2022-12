Muere modelo de OnlyFans meses después de dar a luz a su primer hijo

Rachel Kaitlyn, una influencer dueña de una marca de moda, falleció 10 meses después de dar a luz a su primer hijo.

De acuerdo al medio "Primera Hora", los seguidores de la mujer se enteraron del fallecimiento de Kaitlyn porque su amiga, Ciare Robinson, informó sobre esta noticia y abrió un GoFoundMe para ayudar a la financiación del pequeño hijo de su amiga.

De acuerdo a medios internacionales la joven madre e infleuncer se habría quitado la vida, “esta Navidad será la primera de Kyro. Es devastador que su madre no esté con él. Estamos muy tristes y no entendemos cómo este mundo le ha fallado a una joven hermosa y cómo ella sintió que no tenía otra opción que ya no estar aquí”, dijo Robinson en sus redes.

Rachel Kaitkyn, como era conocida en redes, nació en Newcastle y se había convertido en una personalidad en internet debido a su actividad en allí; hacía colaboraciones de moda, era imagen de varias marcas, tenía su propia empresa, junto a la modelo Megan Jade-Mae, de ropa. Asimismo, era modelo de contenido adulto en la plataforma de Playboy y en OnlyFans.