Grandes apuestas artísticas llevaron alegría al público este 2022

Más allá de la zona gris con el fallecimiento de destacados artistas, los dominicanos y residentes en el país vivieron momentos de alegría con la presencia de reputados cantantes nacionales e internacionales que realizaron sus conciertos en diversos aforos de nuestro territorio.

Merengue, Bachata, salsa, música urbana, pop y espectáculos multitudinarios acogieron a miles de personas sin importar el alto precio de las boletas de la mayoría de las producciones artísticas.

Este año, el laureado dominicano Juan Luis Guerra estrenó en Hard Rock Hotel Punta Cana su gira “Entre Mar y Palmeras”, sustentada en el disco que lleva el mismo título. Su gira fue aclamada en cada entrega.

La presencia en el país de la agrupación Coldplay en el Estadio Olímpico atrajo a miles que vibraron al ritmo de las canciones interpretadas por su líder Chris Martin. La noche envolvió al público con una gran puesta en escena.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/27/hombre-parado-enfrente-de-una-cortina-1c5624af.jpg Daddy Yankee se despidió de los dominicanos. (ARCHIVO) https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/27/un-hombre-con-lentes-b20e2bb1.jpeg Bad Bunny fue aclamado en el Estadio Olímpico. (FUENTE EXTERNA.)

Karol G, Rosalía, Bad Bunny, Alejandro Fernández, Marc Anthony, Daddy Yankee, Alejandro Sanz, Sebastián Yatra, Dj Adonis, Wisin y Yandel, Kenny G., Fonseca, Cuarteto de Nos, Sobredosis de Soda, Carlos Vives, o Ana Torroja actuaron en escenarios como el Estadio Olímpico, Altos de Chavón, la sala de conciertos Filmore de Hard Rock Hotel Punta Cana, el Teatro La Fiesta del hotel Jaragua y Hard Rock Café Santo Domingo.

La agenda musical incluyó también la despedida de Joan Manuel Serrat y espectáculos de agrupaciones como Camila, Sin Bandera, REIK o del artista Luis Fonsi, quienes se presentaron en el Palacio de los Deportes, al igual que Natalia Jiménez, Rosario Flores y Marco Antonio Solís, o Vladimir Dotel e Ilegales, que estuvieron en el Teatro la Fiesta del hotel Jaragua.

El maestro Amaury Sánchez presentó con éxito el concierto "Disco Forever" con la participación de destacados intérprete. El show concitó el aplauso del público en el Teatro La Fiesta del hotel Jaragua.

Los seguidores del intérprete urbano El Alfa acudieron a una especie de festival en el Estadio Olímpico Félix Sánchez al contar con la masiva presencia de algunos de sus colegas nacionales e internacionales.

En ese mismo aforo se presentó el espectáculo Monster Jam, que provocó polémica por los daños ocasionados por el impacto de los vehículos pesados, aunque el productor anunció que haría las reparaciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/27/un-par-de-personas-en-un-escenario-40682a49.jpg Cirque du Soleil Kooza, entre las grandes propuestas. (ARCHIVO.)

Espectáculos

La presencia en el país del Cirque du Soleil Kooza convocó a miles de dominicanos y turistas. Se instalaron en Punta Cana y desde una gran carpa agotaron una temporada de presentaciones que satisfizo al público.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/27/un-par-de-personas-de-pie-bb195c15.jpg El musical Mariposas de Acero de Waddys Jáquez y Pablo García fue aclamado en el Teatro Nacional. (ARCHIVO.) https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/27/grupo-de-personas-posando-por-un-foto-0dea70f9.jpg El actor Carlos Espinal tuvo un gran regreso en el musical "La jaula de las locas". Destacados artistas compartieron con el en escenario del Teatro Nacional. (ARCHIVO.)

Otras grandes producciones que los dominicanos pudieron disfrutar este año fueron, “Disney On Ice” en el Palacio de los Deportes; Nick JR Live; “Danny Rivera Sinfónico”; el “Dúo Pimpinela”; los musicales “Alma Mahler, la novia del viento”; “Mariposas de acero”; “La jaula de las locas”; y “Hoy no me puedo levantar”; la actuación en solitario del afamado jazzista Michel Camilo; el concierto que protagonizaron Maridalia Hernández, Paloma San Basilio y Pasión Vega; y el “Concierto a la Patria”, estos últimos en el Teatro Nacional.

La temporada “Navidad entre amigos” de Frank Ceara en Escenario 360 también ha contado con el apoyo del público.

Los festivales de teatro auspiciados por el Ministerio de Cultura, así como las iniciativas independientes de gestores marcaron su huella este 2022.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/27/un-par-de-personas-con-instrumentos-musicales-y-microfonos-en-un-escenario-44c68e4a.jpeg Disco Forever, la producción de Amaury Sánchez se llevó los aplausos del público. (ARCHIVO.)

Gran reapertura post pandemia

Es apreciable cómo se movió el escenario dominicano luego de la pandemia provocada por la Covid-19. República Dominicana recibió grandes protagonistas de la música extranjeros. Eso fue posible, en muchos casos, gracias al apoyo de empresas que de alguna manera aprovecharon para promocionar sus marcas en estos espectáculos multitudinarios.

De alguna manera la plaza se saturó de producciones artísticas, sin embargo fue notorio que la mayoría contó con la complicidad de un público que estaba deseoso de acudir a las actividades masivas y con ello contribuir a la economía de sus artistas.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/27/milly-quezada-con-un-vestido-de-color-negro-06621dfb.jpg Milly Quezada realizó una intensa jornada este año. (ARCHIVO.)

También en la agenda

Milly Quezada; Los Hermanos Rosario; Pochy Familia (celebración de su 35 aniversario en el arte); Fernando Villalona; Manny Cruz; Pavel Núñez; Oscar De León; José Alberto El Canario; Raulín Rosendo; Michel; Chiquito Team Band; Sergio Vargas; Séptimo Invitado; Toque Profundo; Badir; Nathalie Hazim; Techy Fatule; Pamel Mancebo; Covi Quintana; José Antonio Rodríguez; Dionis Fernández; Manerra, Ramón Orlando; Stefany Constanza; Alex Bueno; Yovanny Polanco; Anthony Santos; Félix D’Oleo; El Prodigio; Mozart La Para y Fefita La Grande, entre otros artistas, concitaron el respaldo del público en los establecimientos en los que actuaron.