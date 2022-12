La reacción de Adamari López tras escuchar a Luis Fonsi hablar de canciones de amor que ha dedicado y no mencionarla

Como presentadora del programa Hoy día, Adamari López tiene que comentar todo tipo de noticias, incluyendo, las de entretenimiento. Por esta razón, no escapa de escuchar informaciones relacionadas con sus famosas exparejas, incluyendo Luis Fonsi.

El cantante acababa de dar una entrevista hablando de las canciones de su vida y, en concreto, de las dedicadas a sus grandes amores, López, su primera esposa, quien escuchó atentamente lo que su exmarido dijo.

Fonsi expresó cuáles fueron las 4 canciones que ha dedicado a alguien. "La primera es una canción que le dedico a mi esposa que se llama "Somos uno". Una canción que escribí a mi hijo antes de haber nacido, "Ahí estás tú"; la tercera es un tema muy especial que se llama "Llegaste tú", se la escribí a mi hija Micaela. Una cuarta canción se la dedico a la gente que lucha por lo que quiere, que se levanta por la mañana con sueños y con ganas de ser mejor persona, "No me doy por vencido", expresó el artista.

Tras escuchar estas declaraciones, la puertorriqueña actuó de una forma muy divertida y juguetona.

Aunque parece que ninguna fue para Adamari, ella reconoció que escribe muy lindo. "Él dedica canciones bonitas", dijo sensual

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/30/adamari-lopez-luis-fonsi-posa-para-una-fotografia-c174e0ad.jpg

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/30/luis-fonsi-adamari-lopez-posa-para-una-fotografia-5f8ec929.jpg

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/30/adamari-lopez-luis-fonsi-posando-para-una-foto-en-una-boda-1c61e0d4.jpg

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/30/un-par-de-personas-de-pie-28a64cc1.jpg

Muchos seguidores en las redes recordaron que sí le había dedicado algunos de sus temas a la actriz cuando estaban juntos, tales como "Paso a paso" e incluso "Yo no me doy por vencido", pero la chaparrita prefirió sonreír y no entrar en más detalle.

https://resources.diariolibre.com/images/2022/12/30/adamari-lopez-luis-fonsi-luis-fonsi-posando-para-una-foto-53738986.jpg Fuente externa (LUIS FONSI CON SU EXESPOSA, ADAMARI LÓPEZ.)

Adamari López y Luis Fonsi se conocieron en México en el 2001 y fue solo hasta el 2003 que se reencontraron en Estados Unidos, él promocionando un disco y ella de gira con la telenovela Gata salvaje. En 2004 anunciaron su compromiso, casi al mismo tiempo que ella anunció que tenía cáncer de seno. El enlace matrimonial se llevó a cabo el 3 de junio de 2006 en Puerto Rico.

El 8 de noviembre de 2009, López y Fonsi enviaron un comunicado de prensa donde anunciaban su separación.

