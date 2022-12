Video | Así es la lujosa jeepeta que El Alfa le regaló a su esposa

Una jeepeta Mercedes AMG 63 del 2023, fue el obsequio con el que, el exponente urbano El Alfa sorprendió a su esposa Alba como regalo de fin de año.

Fue a través de la cuenta de Instagram, donde el urbano compartió el video mientras iban camino al deeler junto ella y sus dos hijos.

«Eres un ángel caído del cielo. Dios te bendiga. Oraste mucho a Dios para que me convierta en el hombre que Dios tiene para usted y Dios está obrando! Cada día me acerco más a Dios», escribió el urbano en la descripción del video.

En el 2021 se hizo público que el exponente se habría comprado un Bugatti Chiron Sport de color negro con detalles en azul valorado en más de 3.3 millones de dólares.

“Para Dios no hay nada imposible, mi fé en Dios es lo que me hace ser diferente. Mientras más grandes sean tus pruebas, más grandes serán tus victorias”, escribió El Alfa en una publicación de Instagram tras adquirir el exótico superdeportivo. “El barco no se hundió, lo convertí en un submarino”, agregó el dominicano.