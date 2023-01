Leyenda del rock Rod Stewart pierde a su segundo hermano en menos de cuatro meses

El icono británico Rod Stewart anunció el fallecimiento de su hermano Bob, quien partió cuatro meses después que su hermano mayor, Don.

Stewart, de 77 años, dio la noticia este viernes en su cuenta de Instagram con una foto del aparente programa del funeral de su hermano Bob que se llevó a cabo en la capilla funeraria de Islington en Londres.

"Dije adiós a mi hermano Bob hoy, con su ataúd envuelto en una bandera de los Rangers (fanático de los Glasglow Rangers de toda la vida)", escribió el legendario artista. "Nos encantaban nuestros días de juego juntos en Escocia".

"Perdí a dos de mis mejores amigos en el espacio de dos meses", compartió sobre sus "amigos irremplazables".

Otra pérdida Stewart la anunció en septiembre: Don había fallecido a los 94 años.

“Han sido 48 horas devastadoras”, escribió en ese momento. “Perdimos a mi hermano Don el martes a los 94 y hoy todos hemos perdido a Su Majestad la Reina Isabel II a los 96”.

Los seguidores enviaron sus condolencias a Rod Stewart y a toda la familia, entre ellos el actor Sean Maguire. "Lamento tu partida, Rod", escribió.

El legendario cantautor británico, dos veces exaltado al Salón de la Fama del Rock & Roll, se presentará por primera vez en República Dominicana el próximo 11 de febrero de 2023 en Altos de Chavón, Casa de Campo, provincia La Romana.

El show estará bajo la producción de SD Concerts y Live Nation. “Luego de años sin presentar un show en Chavón, teníamos que volver en grande”, manifestó Saymon Díaz, presidente de la compañía productora.

Rod es uno de los artistas con mayores récords de ventas de todos los tiempos.

Como cantautor, su lista de éxitos incluyen las siguientes canciones: “Gasoline Alley”, “Every Picture Tells a Story”, “Tonight’s the Night”, “You’re In My Heart”, “Mandolin Wind”, “You Wear It Well”, “The Killing of Georgie”, ¿“Da Ya Think I’m Sexy?”, “Young Turks”, “Forever Young”, “Hot Legs”, “Infatuation”, “Maggie May”, entre otros.