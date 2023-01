Bad Bunny será el primer latino en encabezar Coachella durante dos noches

El artista urbano puertorriqueño Bad Bunny encabezará el Festival Coachella 2023, siendo el primer artista latino que será la gran atracción en la tarima principal del festival californiano que ha contado con la actuación de otros latinos como Karol G y J Balvin.

Esta edición se celebrará del 14 al 23 de abril del 2023 durante dos fines de semanas y además completará con otros dos estelares: la banda de K-pop Blackpink y el cantautor estadounidense Frank Ocean.

El intérprete de "Vete" cantará dos noches, el 14 y el 21 de abril, en el aforo principal. De manera general el espectáculo se realizará por dos fines de semana del 14 al 16 de abril y 21-23 de abril del 2023.

Aunque el "Conejo Malo" dijo que se tomará un descanso de los escenarios para enfocarse en su salud física y mental, al parecer los compromisos pueden más, ya que el famoso festival de música californiano es muy reconocido en la industria y un sueño para muchos.

El festival, que arriba a la edición número 22, ha atraído a 125,000 fanáticos por día en el Empire Polo Club en California.

De hecho, Beyoncé encabezó el Festival de Música y Artes de Coachella Valley 2018, actuando el 14 y 21 de abril, y cuyo performance fue grabado y colocado en un documental de Netflix, donde la artista mostró el proceso de montar el espectáculo a pocos meses de dar a luz a sus hijos Rumi y Sr Carter, nacidos el 13 de junio de 2017.

El año pasado, el poder latino lo llevó la colombiana Karol G y en 2019 su compatriota J Balvin, aunque no encabezaron el top 3 de artistas en esas ediciones, como este año lo harán Bad Bunny, Blackpink y Frank Ocean.

De acuerdo con el medio San Diego Tribune, es la primera edición encabezada en su totalidad por artistas no blancos.

Otros artistas que estarán en Coachella

El sábado 15 de abril estará la española Rosalía, así como el puertorriqueño Eladio Carrión.

Gorillaz, Burna boy, The Chemical Brothers, Kaytranada, Blondie, Becky G y Metro Boomin.

The Kid LAROI, Charli XCX, Labrinth (popular por diversas canciones en la serie Euphoria), Los Fabulosos Calillacs y Underworld.

Otros artistas de diversos géneros son Rebelution, Hot Since 82, EARTHGANG, UMI, Sheneseea, The Breeders, Monolink, Sunset Rollercoaster, NIA ARCHIVES, Jan Blomqvist, DRAMA, AG Club, Mathame, BRATTY, Yung Lean, Mura Masa, Yaeji, 070 Shake, Kenny Beats, Flo Milli, Keinemusik, Snail Mail, Ethel Cain, Bakar Donavan’s Yard, The Linda Lindas, WhoMadeWho, Destroy Boys, Elyanna, DJ Tennis, Carlita, Coylin, Chloe Caillet, Scowl y Francis Mercier.

En el desierto la música electrónica estará presente con Calvin Harris.