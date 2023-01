Jóvenes artistas protagonizan la agenda del entretenimiento este fin de semana

Este fin de semana se mantiene la cartelera artística en diferentes escenarios de la capital. A continuación las recomendaciones de Tiempo Libre para la diversión y el entretenimiento.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/12/mujer-sentada-en-una-silla-73f09742.jpg En Casa de Teatro, un concierto para celebrar (FUENTE EXTERNA)

Diego Jaar celebra sus 30 años con concierto

El cantautor Diego Jaar celebrará su cumpleaños número 30 con un concierto en el Bar de Casa de Teatro, junto a quienes él considera lo más importante, su familia y su público. Estará acompañado de una banda conformada por Rony Khoury, Hipólito Pérez, Eudy Ramírez y Carlos “CJ” Mendoza, además de los artistas SEYE, Cristian Allexis, María de Jesús y Pamel.

Sábado 14 enero, 9:30 pm. Casa de Teatro.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/12/foto-en-blanco-y-negro-de-un-grupo-de-personas-posando-para-una-foto-90001358.jpg Una noche de puro rock y metal. (FUENTE EXTERNA)

Festival “Destrucción Masiva”

Vuelve el festival anual de rock y metal más importante de RD con bandas como: Aipeiron, Altherëgo, Antes del agua, Black Water, Cälux, Concón Quemao, Dharma, El Hombrecito, From the basement, Guillelmo del Tuete, JLS, Karil, Lux Tenebrix, Múcaro, Out of Hand, Pranam, Santuario, Séptimo Invitado, Tierra de Negro y Vic Contreras.

Sábado 14 de enero, a partir de las 10:00 am, en Escenario 360, en Galería 360. Boletas en tix.do.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/12/una-nina-hablando-por-telefono-en-la-mano-890afbfe.jpg Casa14 recibe este sábado a la cantautora Selva Monte. (FUENTE EXTERNA)

Selva Monte

La joven cantautora dominicana Selva Monte (Silvia Almonte Howley ) estrenará este sábado, a las 8:00 pm, en Casa14, ubicada en la calle Centro Olímpico #14, El Millón, la canción “Espiral “, un tema Indie Pop que formará parte de una producción discográfica en la que está trabajando. En su debut estará acompañada del guitarrista y productor Isaac Hernández y el talentoso baterista Gonzalo Frómeta.

El concierto es abierto al público.