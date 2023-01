Este es el sample que utilizó Shakira en su canción Music Session #53 feturing con BZRP

Un “sample” en música es un sonido utilizado por los productores musicales como base para crear nuevos sonidos, estos sonidos se graban por fragmentos para ser utilizados en una canción más adelante.

En música electrónica estos sonidos se repiten una y otra vez variando la rapidez y mezclándolos con otros, por lo que se convierten en “loops” que son utilizados para crear las entradas de un proyecto musical.

El Loop utilizado por BZRP en la canción de Shakira “Music Session #53 aparece en el inicio del tema “Dangerous in Love” de la banda koreana “Secret Numer” de sencillo de su álbum Fire Saturday el cual se lanzó en 2021. El video de la canción salió el 24 de noviembre de ese año y lleva más de un millón de reproducciones en YouTube.

Otra canción que tiene el mismo Loop rítmico, pero en distinto tiempo es la canción “Married to your melody”, de Imanbek, Salem Ilese, canción del genero Rusian Dance y Dupstep vocal que vio la luz en abril del 2022.

El sencillo “Married to your Melody” tiene unos 829, mil visitas en Youtube y unos 14 mil “likes”.

Al parecer este loop se convirtió en uno de los más populares y es que la cantante venezolana Brisella también lo utilizó en su sencillo “Solo tú”. Canción que se volvió bastante popular en Tik Tok y tiene un millón de visitas en You Tube.

La venezolana, conocida en redes como BriellaMusic, ya ha acusado a los dos artistas de haber plagiado una de sus creaciones, Solo tú, que fue publicado el pasado mes de junio y acumula millones de reproducciones. La propia artista se pronunciaba a través de Twitter, preguntando a sus seguidores si encontraban alguna similitud entre su canción y el tema lanzado por Shakira y el productor argentino.

"Estoy en shock, estoy temblando, no sé qué hacer", decía Briella media hora después del estreno del sencillo de Shakira, "Tengo la bandeja de mensajes colapsada. La canción es demasiado parecida, no son cosas mías. Amo a Shakira, la idolatro, he sido fan de toda la vida y es hasta un honor que me plagie... Pero no sé qué hacer, es muy parecida", decía la artista en Instagram.

La cantante asegura que no habla "con la intención de desprestigiar" a ambos artistas, pues los admira y es fan de ellos, pero también quiere defender su trabajo: "Trabajo todos los días para ser artista, ser compositora y ser cantante. Ella fue y es una inspiración enorme. De verdad, si mi canción fue utilizada como sample (muestra) o como inspiración de alguna manera, me gustaría al menos recibir el crédito. Para mí vale demasiado. Si me hubiesen preguntado ‘mira, queremos una partecita de tu canción para Shakira’ les hubiese dicho que claro".

¿Se puede considerar plagio el uso de este Loop?

Según indica la Real Academia de la Lengua define al plagio como la copia de obras ajenas haciéndolas pasar por propias. Al igual que cuando se divulga, publica y reproduce una obra a nombre de un autor distinto del verdadero.

El loop utilizado por Shakira en su canción con BZRP no necesariamente puede considerarse plagio, ya que los pequeños segundos de la melodía utilizado como base para el “intro” de un estribillo que ya se habían utilizado anteriormente con otras canciones y eran de dominio público.

Se dice que algo no es plagio cuando la obra es de conocimiento común o "conocimiento público", entiendo que son hechos o ideas que pueden encontrarse en muchos lugares y que son conocidos por muchas personas.