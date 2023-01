Famosos reaccionan a la polémica canción de Shakira con Bizarrap

La nueva colaboración de la cantante colombiana Shakira con el productor argentino Bizarrap es el tema del día. Su nombre es tendencia en las redes sociales, así como su expareja Piqué y Clara Chía, la actual relación amorosa del exjugador.

Incluso, marcas de relojes y de autos a las que la intérprete de "Me enamoré" hace referencia comparativa con su ex, no han desaprovechado la publicidad gratuita y se han unido a la conversación.

Por ejemplo, la cuenta oficial de relojes Casio en España se tomó con humor que compararan su marca en detrimento con el Rolex.

Tampoco se han quedado callados famosos como Alejandro Sanz, Fonseca, Antonella Rocuzzo, pareja del futbolista Lionel Messi, Natti Natasha, quienes han reaccionado a la BZRP "Sessions #53" del productor argentino.

Algunos comentarios

Comparte esta Shakira de la suerte para no llorar y facturar este 2023? pic.twitter.com/mZ86FXN40j — ROGER GONZALEZ (@rogergzz) January 12, 2023

El cantante Alejandro Sanz escribió "Auuuu", como la canción "Loba" de su colega y que también hace mención en su tiradera.

La reguetonera dominicana Natti Natasha promocionó su champaña Tasha con una frase de la polémica tiradera: "Las mujeres no lloran, las mujeres facturan. Ya lo sabes Shak".

El cantautor colombiano Fonseca manifestó: "Gigante Shakira, punto final #53".

Roccuzzo comentó en Instagram con emojis de fuego, entre otros famosos.

Auuuuuuuuuuuuu!!!!!!!! — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) January 12, 2023

LA MUJERE YA NO LLORAN LA MUJERE FACTURAAAAAN #shakira #Bizarrap — Tokischa Peralta (@tokischa_) January 12, 2023

La polémica canción de Shakira y Bizarrap ha roto récord de visualizaciones en menos horas en YouTube con 46 millones de reproducciones en menos de 24 horas.