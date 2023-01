La verdadera razón tras el despido de presentador de Despierta América de Univisión

De acuerdo a una información proporcionada por La Opinión, Carlos Calderón fue notificado de su despido en la mañana del miércoles 11 de enero cuando llegó al canal con la finalidad de sumarse a la conducción de “Despierta América”, como lo tiene acostumbrado. Sin embargo, eso no se pudo cumplir.

El también actor no estaba enterado de que sería despedido, así que se enteró cuando llegó a las oficinas de Recursos Humanos. Lo que sí se conocía era que a finales del mes de enero su contrato llegaría a su final, pero no había indicios de que no sería renovado.

El motivo de la salida de Carlos Calderón no se trataría de algún castigo o por alguna polémica que haya tenido la estrella televisiva durante el 2022, sino que responde a que el canal está tratando de renovar algunos productos, así que se optó por desvincular a Calderón.

Así mismo, hay que señalar que los compañeros de Calderón también ya fueron informados que él ya no continuará en el show, así que deberán trabajar sin él en el futuro del programa.

A través de las redes sociales, Carlos Calderón se quiso despedir de la cadena televisiva y de sus fanáticos con un corto, pero contundente mensaje que engloba todo lo que siente en estos momentos.

Y es que, en sus historias de Instagram, el presentador escribió; “Muchas gracias”, en un fondo de color azul.

La declaración de Univision

People en Español se puso en contacto con Univision y esta fue la declaración que hicieron al respecto: "El presentador de Despierta América, Carlos Calderón, dejará Univision. Agradecemos a Carlos por sus contribuciones y dedicación a Univision y le deseamos lo mejor en sus proyectos futuros".

El mensaje de Carlos Calderón

A través de sus redes sociales, el conductor confirmó horas más tarde su salida del show.

"Gracias por haberme dejado despertar a América por tantos años. Extrañaré mucho cantar por las mañanas nuestro himno 'Con Despierta América' se despierta bueno señores...'. Ha sido un honor y un privilegio hacerlo en una empresa que considero mi segundo hogar y de la mano de un equipo al cual extrañaré como se extraña a los buenos amigos y ustedes que son mi segunda familia", escribió desde su perfil de Instagram, donde supera los 300 mil seguidores.

"Hasta que la vida me vuelva a dar una nueva oportunidad de decirles: 'Nos vemos en la tele!'. Por ahora, quedamos conectados", concluyó su mensaje el carismático presentador.