¿Quién es Bizarrap, el productor argentino que colabora con Shakira en su nuevo tema?

El productor musical y DJ argentino Bizarrap se ha hecho famoso por sus colaboraciones, entre las que han destacado Residente, Nicky Jam, Anuel AA, Eladio Carrión, Quevedo, y por último Shakira, con la que está en boca de todos, tras publicar ayer el BZRP Sessions #53.

Gonzalo Julián Conde, nombre de pila del argentino, nació en Ramos Mejía, del área metropolitana de Buenos Aires, en agosto de 1998.



A sus 24 años ya ha sido nominado en cuatro categorías de los Grammy Latino en el año 2021, una de ellas a mejor productor.

A pesar de que estudió la licenciatura en Marketing en la Universidad Argentina de la Empresa, la dejó al darse cuenta de que quería dedicarse de lleno a la industria musical luego de adentrarse en las filas de Warner, empresa con la que colaboró por dos años, desde que tenía 18.

Desde 2017 subió videos a su canal de YouTube con improvisaciones de freestyle y batallas de rap.

En 2019 lanzó junto al cantante de trap Bhavi su primer Music Sessions, que lo dio a conocer en Argentina.

Respecto a su personalidad, ya que todos se preguntan porqué mantiene tan bajo perfil, siempre con lentes oscuros y una gorra para no mostrar su rostro, en una entrevista a Infobae dijo: “Tengo una personalidad bastante tranquila, yo soy bastante tímido. Por eso traté de no mostrar al 100 % lo que soy, pero sigo siendo yo. Entonces, anteojito, gorrita y todo el mundo me va a poder reconocer por más de que no sepan cómo es mi cara. Pero sigo siendo el mismo, no vendo un personaje”.

Bizarrap cuenta en Instagram con 16.4 millones de seguidores y en Spotify más de 35 millones de oyentes.

En 2020 fue el argentino más escuchado del mundo en estas plataformas.

Muchos colombianos conocieron las ‘BZRP Music Sessions’ por la ‘tiraera’ que Residente hizo en contra de J Balvin, lo que que generó una gran polémica.