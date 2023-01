Video | El mensaje de Paquita la del Barrio para Shakira tras su demoledora canción contra Piqué

“Mi queridísima amiga y compañera, Shakira. Soy Paquita la del Barrio. Supe que tuviste un problema familiar. Yo estoy contigo porque soy mujer”, así inició la cantante mexicana Paquita la del Barrio un mensaje compartido en video desde su cuenta de Instagram, donde se solidariza con la colombiana tras el tema que le dedicó a su ex, Gerard Piqué.

“Le echas muchas ganas. Lo importante es que tienes a tus hijos, tienes por quién vivir y tienes toda una vida. Yo estoy en el médico, si algo se te ofrece de mí, con mucho gusto ya sabes. Aquí estamos a la orden. Te mando un abrazote. Que Dios te bendiga”, añade.

Desde el estreno de la ‘BZRP Music Session #53' de Bizarrap y Shakira el pasado 12 de enero, no se habla de otra cosa. Los dardos de la colombiana a su expareja y padre de sus hijos.

“Yo tengo para toda clase de problemas, yo creo que a eso vine a este mundo porque me llueven los títulos de canciones dolidas; nuestro trabajo es muy bonito. Así que no te me achicopales, échale ganas. Lo que nos mantiene parados es la familia, tus hijos. Yo estoy en México. Si algún día algo se te ofrece de mí, con mucho gusto, ya sabes que estamos a la orden. Te mando un abrazo”, finalizó.

Según los internautas, la última entrega de Shakira tiene una letra al estilo de Paquita la del Barrio, por lo que no se detuvieron en hacer memes y varios comentarios. Cabe señalar que antes del video, la mexicana publicó una fotografía en donde le envío un abrazo.

“Se viene Rata de dos patas versión 2.0 con Shakira ft. Paquita la del Barrio”, “Shakira, hay que decirlo todo, como Paquita la del Barrio”, “Sean como Adele, Shakira, Taylor Swift o Paquita la del Barrio, moneticen sus rompimientos y saquen provecho de la situación”, “Ya es la tercera canción que le dedica Shakira a Piqué, debería dejarlo en paz, ya cansa”, “Paquita la del Barrio orgullosísima de la nueva Shakira”, dijeron algunos ante la canción que está llena de indirectas a su exesposo.