Cardi B incumple servicio comunitario y juez le da prórroga

Un juez del Tribunal Penal del Condado de Queens, en Nueva York, le dio un plazo de un mes y medio adicional a la rapera Cardi B para cumplir con los 15 días de servicio comunitario de la sentencia tras declararse culpable por provocar una pelea en un club de striptease en 2018.

La cantante de origen dominicano debió terminar con su sanción este martes, pero “ha realizado cero horas”, por lo que el magistrado extendió su plazo hasta el 1 de marzo, dijo una fuente a People.

“Personal y profesionalmente, Cardi se dedica al servicio comunitario y a los esfuerzos caritativos", dijo su abogado en un comunicado compartido con People. "Por lo tanto, agradece que la corte le haya dado hasta el 1 de marzo para completar su compromiso de servicio comunitario en Queens, Nueva York”.

En septiembre, la primera mujer en ganar el premio Grammy a “Mejor Álbum de Rap” aceptó ser culpable de dos cargos menores de agresión en tercer grado y peligro imprudente y recibió una orden de alejamiento de las víctimas y 15 días de servicio comunitario.

“Estos momentos no me definen y no reflejan quien soy ahora. Tengo muchas ganas de superar esta situación con mi familia y amigos y volver a las cosas que más amo: la música y mis fans”, dijo en ese momento.

El 29 de agosto de 2018, Cardi B estaba en el club Angels Strip del barrio de Queens cuando presuntamente su grupo arrojó botellas, sillas y una pipa de narguile, la que según la policía golpeó las piernas de una empleada del local.

Cardi B presuntamente ordenó el ataque contra dos hermanas que trabajaban en el club porque una de ellas se involucró con su esposo, el rapero Offset.

La admisión de culpabilidad de la superstrella le permite evitar un juicio y una eventual pena de cárcel. Los otros 10 cargos en su contra fueron desestimados, mientras que los dos admitidos serían retirados bajo la condición de que la artista cumpliera con 15 días de servicio comunitario antes de enero de 2023, recoge el medio Panamá América.

La celebridad, cuyo nombre real es Belcalis Almánzar, también debe pagar por los gastos de la corte y mantenerse alejada de las dos mujeres que la acusaron.

La intérprete de "Bodak yellow" y "Money" acudió a la corte vestida por completo de blanco, con unos llamativos lentes y abrigo de piel.