“Salvémonos”: un tributo a la Virgen de la Altagracia

Maridalia Hernández, Pavel Núñez, Carolin Rodríguez y Rubén Mirabal protagonizarán el concierto “Salvémonos”, que se realizará en el “Patio Caribeño” del Centro León de Santiago mañana 21 de enero, a las 7:00 pm, en honor a la Virgen de la Altagracia, día que conmemora esa fecha.

El repertorio de salves es una investigación que le tomó más de tres décadas al músico y compositor Jochy Sánchez.

“Este trabajo es el resultado de un largo proceso que me llevó a distintas comunidades para hacer un levantamiento de la creatividad folclórica dominicana. Hablamos de obras que hacen una radiografía de la sociedad y cuyos autores son desconocidos”, avanzó el maestro Sánchez a Diario Libre.

Detalló que encontró las salves a principios de la década de los 80. “La iglesia católica tiene un libro, que es como su cancionero, y me di cuenta de que las mismas no figuraban en ese texto, encontrando diez que no tenían autores conocidos, lo que, indiscutiblemente, me llenó de ánimo para continuar”, comentó.

En el proceso descubrió, por ejemplo, que la salve “Regina” vino en el primer viaje de Cristóbal Colón a la isla Hispaniola, la cual también llegó a otros países.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/19/maridalia-hernandez-con-un-vestido-de-flores-70f65200.jpg Maridalia Hernández actuará en el concierto. (ARCHIVO)

“La encontré en La Isabela, cerca del Mamey, en donde el doctor Cantizano hizo, durante muchos años, un festival de salves en el que colaboré siendo un niño. Estamos hablando de trescientos años antes de que se conociera el primer merengue, es algo más intrínseco de nuestra identidad”, afirmó.

Jochy Sánchez contó que la motivación principal para involucrarse en la investigación fue poder aportar a la cultura.

“Ese tesoro de la dominicanidad lo sometí a un proceso para corregir los errores rítmicos, los cuales adecuamos a este siglo. Le hemos incorporado los sonidos de ahora con el propósito de que lleguen a la juventud, para que no lo vean como una música de viejo”, dijo.

"Ahora damos comienzo al proyecto en agradecimiento. Queremos hacer siete santuarios marianos y aspiramos a que no solamente vayan católicos" Jochy Sánchez Músico “

Del concierto

“Salvémonos” es una iniciativa que será llevada a distintos escenarios de la República Dominicana luego de su estreno mañana en el Centro León.

En 2016 Jochy Sánchez hizo el primer concierto en la Basílica de Higüey, el cual detuvo para atender quebrantos de salud que lo mantuvieron alejado de los escenarios. Posteriormente, agotó una serie de presentaciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/19/pavel-81a63cc5.jpg El cantautor Pavel Núñez. (ARCHIVO)

“Ahora damos inicio al proyecto como agradecimiento. Queremos hacer siete santuarios marianos y aspiramos a que no solamente vayan católicos. La Vega, Loma de Cabrera, Santiago, Higüey, Santo Domingo, son algunos de los escenarios confirmados. Una comisión está trabajando en eso”.

Entre otros artistas, han acompañado a Sánchez en el proceso de trabajo, los maestros Manuel Tejada, Rafelito Mirabal, así como la participación de Test a Test.

Las diez salves estarán documentadas en videos y audios.

Lugar: Patio Caribeño del Centro León. Fecha: Sábado 21 de enero. Hora: 7:00 pm. Precio: Gratis.