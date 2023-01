Shakira contó con ayuda para "suavizar" su canción de despecho; compositor reveló cómo crearon el tema del momento

Para muchos, en la canción Music Sessions #53, Shakira sacó todo lo que sentía dentro para fulminar a su expareja, Gerard Piqué y a la nueva pareja del padre de sus dos hijos, Clara Chía, sin embargo, ella contó con ayuda para "suavizar" el tema.

Y aunque algunos de los apartes de la canción se sienten con un toque bastante provocador en contra del exjugador del Barça y su novia de 23 años, lo cierto es que recientemente se conoció que la letra pudo haber sido más “agresiva” de lo que se conoce. Así lo confesó Keityn, el coautor de la letra en entrevista con Molusco TV y explicó cómo surgió este éxito que tiene dando de qué hablar a los seguidores de la barranquillera.

Según indicó el compositor, hubo cosas que decidieron eliminar en la revisión final por cuenta de las dificultades que se presentaron entre la melodía y la letra, previo a comenzar la producción definitiva. Otro de los datos que entregó el caleño, fue que al momento en que fue contactado por la intérprete de Te Felicito y Monotonía, fue que él llegó con ideas para ayudar a que rimara la letra y la melodía.

Como reseña Infobae, una de las frases que más llamó la atención de la Music Sessions #53 fue “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan” a lo que el caleño confesó que esa es de su autoría y decidió incluirla como muestra del orgullo que siente de ser colombiano, sobre el trabajo que ha realizado Shakira a lo largo de su carrera artística.

En medio de la conversación, Keityn aseguró que desde que Shakira compuso Monotonía, su idea era lanzar un tema dedicado al despecho y esta fue la oportunidad perfecta para que esto ocurriera. Además, mencionó que la letra de la canción se trabajó desde tiempo antes de que ocurriera todo lo que pasó con la separación y por casi dos semanas, se estuvieron haciendo las correcciones necesarias.

Es allí, donde afirma que cuando él conoció la letra, cambiaron algunos versos que eran bastante fuertes para lo que salió finalmente: “había cosas, no sé si más fuertes, pero menos concretas de lo que se ve ahí… Ella quiere decir cosas, yo le ayudo a rimar, pero en especial ella tenía una lista de las cosas que quería decir y yo creo que todo quedó”, mencionó Keityn en entrevista con Molusco TV.

Finalmente, el caleño aseguró que la barranquillera no es como otras artistas que le cantan al despecho sin haber pasado por una situación similar, por lo que cuando él le ha pasado algunas de sus composiciones le dice que “está cool”, pero que si no lo ha sentido no lo trabajará.

“Shakira no es como otras artistas que lo mismo no están despechadas, pero te sacan una canción de despecho y te la hace sentir. Shakira tiene que vivirlo. Shakira cuando está enamorada te hace una canción de amor, cuando está despechada, te hace una canción de despecho porque quiere demostrar lo que siente”.