Anuel AA revela que su hija con Yailin nacerá en República Dominicana

Luego de la información que circuló en varios medios de comunicación del supuesto nacimiento de Catteleya, la hija de Anuel AA y Yailin, el cantante boricua desmintió la información y aclaró que, tanto la madre como la hija se encuentran eh perfecto estado de salud y la familia está a la espera de la llegada de la que será la princesa de su hogar.

Ilusionado, el cantante puertorriqueño de 30, quien tiene un hijo llamado Pablo Anuel, de una relación previa, agradeció la salud de sus seres queridos. "Lo más importante es que está bien saludable, han salido noticias raras y falsas que ella tuvo un parto prematuro y yo no entendí eso", dijo.

Anuel asegura que su bebé aún no ha nacido y que esperan que el parto de Yailin sea en República Dominicana.

"Ella está bien, la bebé está bien también, están saludables las dos, ya mismo está por parir, en el nombre de Dios", añadió el trapero y reguetonero pidiendo a sus seguidores que envíen sus bendiciones para su esposa y su hija por nacer.

El reguetonero habló con la reportera dominicana Génesis Suero para el programa En casa con Telemundo. "La nena viene en camino gracias a Dios", dijo el ilusionado papá. "Está bien bonita, siempre se está tapando la cara. Se dejó ver la cara nada más una vez".

El artista está por lanzar un nuevo disco en 2023 y recién se presentó en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon en Nueva York. "En Jimmy Fallon me sentí bien, me sentí feliz, es un sueño hecho realidad", dijo. "Creo que he sido el único gracias a Dios que ha cantando trap en Jimmy Fallon, de los latinos".