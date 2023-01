Keren Montero no avanzó a siguiente etapa de America's Got Talent

Keren Montero fue la tercera más votada durante la noche de su audición en America's Got Talent, detrás de ella solo estaba el Golden buzzer de la gala y un acto más, lo que habla de su gran conexión con el público. Ella misma fue quién se encargó de dar a conocer la información a través de un en vivo en su cuenta de Instagram.

“Yo quedé en tercer lugar de las más votadas de la noche, pero, eso no me garantizaba un puesto en la final, sino que pasaba a la final el golden y el más votado. El más votado de esa noche fue otro acto, no fui yo, yo le seguía al más votado, mi participación sólo se quedó en la audición”, aclaró.

Pese a esto, y con la dulzura que le caracteriza Keren dice sentirse muy satisfecha con su participación en la edición “All star” del famoso reality donde se enfrentó a ganadores y finalistas de distintas ediciones.

“Me siento contenta, me siento honrada de parte del Señor, me siento privilegiada de tener un público como ustedes que me apoya en cada cosa que he hecho hasta ahora”, apuntó.

Keren narró que fue su primera vez viajando en avión, y que, aunque no logró el pase, se siente triunfadora.

“Fue muy bonito el poder pararme en ese escenario; el poner exaltar el nombre de Dios, y sobre todo dar un mensaje al público que ustedes saben que a veces pasamos por procesos y dificultades y es difícil, a veces necesitamos una palabra de esperanza”.

Para su debut en el America’s Got Talent, Montero escogió la canción titula en español, “Te rescataré”, sugerida por la producción del reality, la cual tuvo que cantar en inglés sin conocer las letras en ese idioma.

“Uno de mis mayores retos fue hablar fluido el inglés, el tener que pararme ante ellos (jurado) y hablar en inglés”, dijo, aunque aclaró que en todo momento le proporcionaron una persona que fungiera como su traductor.

Para este 2023, Keren dice que viene nueva música, algunas de su autoría, además está trabajando en su producción musical que este es tener lista durante el año.

Sobre su participación

"Cantante tímida sorprende a los jueces con su gran voz", así titularon la presentación de Keren Montero, ganadora de la segunda temporada de Dominicana's Got Talent, en America's Got Talent. Y no es para menos.

Igual que en la versión local, dejó en shock a los estrictos jueces que no esperaban que de ese aspecto tímido y hasta frágil, saliera una voz tan potente.

Ante un público rendido ante su voz, el jurado, conformado por Simon Cowell, Howie Mandel y Heidi Klum, no dejó de señalar su impresionante talento, en especial, los dos últimos.

"Creo que te diste una oportunidad real en este momento en esta competencia", inició Heidi su evaluación para Keren. "Tienes una voz tan poderosa y hermosa. Suenas hermosas", agregó, entre los aplausos de un público conmovido.

Otro que valoró el talento de Keren fue el productor Howie Mandel, quien alabó su transformación de cuando habla a cuando empieza a cantar. "Me encanta el rango de cuando hablas muy suave... Enorgulleciste a tu país y tu familia", señaló.

Por último, Simon, el juez estricto de la edición, aunque reconoció su talento sí destacó algunos puntos a mejorar, en especial, la selección de la canción. "Honestamente, el talento que estamos viendo procedente de todas partes del mundo este año en realidad es bastante sorprendente. Si quieres mi consejo honesto, es que cuando vienes a un programa como este o cualquier otro, tienes que encontrar una canción y tienes que convertirla en tu versión única", le aconsejó.

Agregó: "Me gustó, pero creo que a veces tienes que hacer algo que nadie ha hecho antes". Esta opinión se ganó el rechazo del público, que se lo expresó con abucheos, a lo que él añadió: "Solo trato de ser constructivo". Y concluyó: "Muchas gracias por venir, de verdad me gustó mucho, realmente quiero decir eso". Aún no se informa si la joven dominicana avanzará a la siguiente etapa del popular programa de televisión estadounidense.

Keren se convirtió en la ganadora de la segunda temporada Dominicana's Got Talent (DGT). La segunda temporada de Dominicana’s Got Talent llegó a su final la noche de este miércoles 10 de marzo en una gala en vivo y con público limitado.