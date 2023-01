Rapera dominicana Gaudy Mercy forma parte de nueva serie de StarPlus  

La rapera dominicana oriunda de Los Mina, Gaudy Mercy se destaca en los primeros capítulos de la serie “El Heredero” o "The Heir", que se transmite a través de Disney Plus, Hulu y Star Plus. De acuerdo a una nota de prensa enviada a Diario Libre, Gaudy Mercedes Rodríguez, es la única participante del caribe en la serie que se estrenó este pasado 20 de enero en la plataforma de Walt Disney.

La rapera, quien ha sido la mujer con mayor cantidad de participaciones en finales nacionales de Batalla de los Gallos de Red Bull y dos veces jueza de la competencia, tendrá que demostrar sus mejores habilidades dentro del Freestyle frente a cinco campeones internacionales de rap improvisado de diferentes países, que están en busca de un "Heredero". Y aunque aún no se le ha visto "estallar", su participación empezó sin dudas con muy buen pie, en la serie que ya cuenta con 2 eliminados.

La serie, que combina elementos de documental, reality show y concurso de talentos, está compuesta por 20 capítulos; se estrenarán 4 cada viernes a través del servicio de streaming.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/01/23/pantalla-de-un-celular-con-la-imagen-de-un-nino-620157d3.jpg

El legendario rapero dominicano OVNI, quien también es juez de batallas, expresó sentirse muy orgulloso de que una artista como Gaudy Mercy nos represente en playas extranjeras. “Gaudy representa la rama femenina del rap en la República Dominicana, como la guerrera de Freestyle más consistente del país de todos los tiempos. Tiene la calidad y la basta experiencia para representarnos con altura en esta competencia.” Agregó.

Más sobre la Serie El Heredero: La Dinastía del Freestyle

La producción de esta serie documental, da visibilidad a la escena del hip hop y el rap como importantes agentes culturales y de cambio en la vida de los jóvenes. Una auténtica revolución en el arte de las batallas, en la que el poder de la palabra busca transformar la realidad.

Aczino (México), Jaze (Perú), Skone (España), Dtoke (Argentina) y Kaiser (Chile) son los maestros del estilo libre. Juntos formarán un selecto grupo de prometedores artistas de rap de distintas partes de América Latina y España. En total, 20 participantes se enfrentan cada viernes en batallas de rimas y, progresivamente, uno a uno es eliminado.

Al final, solo una persona podrá ser llamada el gran "Heredero" y ganador o ganadora de un premio de 50 mil dólares.