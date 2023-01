Caamaño deja escrito un merengue típico, "Me fui por gusto", que estará en documental de René Fortunato

“Me fui por gusto” es el título del merengue típico escrito por el coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó en Cuba y que formará parte de la banda sonora original del nuevo largometraje documental de René Fortunato, "Caamaño. Militar a Guerrillero”.

Las letras escritas por Caamaño fueron localizadas en los archivos personales del comandante Román en su casa en La Habana, por los escritores cubanos Hugo Rius Blein y Ricardo Sáenz Padrón, y publicadas en 1984 en el libro biográfico que escribieron sobre el héroe de Abril.

El merengue, grabado especialmente para la banda sonora del documental de Fortunato, es interpretado por Raúl Román y su Conjunto Típico con arreglos de Juan Antonio Robles -“El Viejo Puro”- y vocalizado por Juan Pablo García Ramos.

De acuerdo a los datos aportados por los escritores cubanos este merengue fue escrito en el año de 1970 y es uno de una varios que escribió Caamaño Deñó.

Caamaño en Cuba

El largometraje “Caamaño. Militar a Guerrillero”, con una duración de 85 minutos, será estrenado oficialmente el 16 de febrero de 2023. Justo el día en que se conmemorará el 50 aniversario de la muerte del coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó.

A partir de esa fecha se estará proyectando en varias salas de cine de Santo Domingo y Santiago.

El merengue típico está disponible gratuitamente en YouTube en el canal Videocine Palau.

También en todas las plataformas de música digital en internet. Spotify, Amazon, Music, Apple Music y Google Play Music, entre otras.

Las letras escritas por Caamaño durante los ratos de descanso en el campamento de entrenamiento guerrillero en Pinar del Río, Cuba, dicen:

"Yo me fui por gusto un día a la sierra de Bahoruco y bajé pa' la ciudad para reforzar mi grupo

Allá me agarró la guardia, me cayeron a patá, yo me vuelvo pa' la loma a buscar mi libertad. Libertad, libertad, yo quiero mi libertad. Libertad, libertad, yo peleo por ti no más.

Me encontré unos guerrilleros, me enseñaron a pelear, con un fusil en la mano pa' poderme liberar, con un fusil en la mano pa' poderme liberar.

Y allí le avisé a mi Taita, a mi mamá y mi mujer, que vengan con lo que tengan, que vengan que es una Ley, que es una ley, una ley

Que vengan que es una ley"

