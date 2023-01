Nicky Jam:“Ya no tengo que probar nada como artista”

Nicky Jam es un artista que ha sabido diversificar su carrera y adaptarse a los cambios de la industria. Él no es de quedarse estacando en un estilo. Y, por eso, lo mismo lo escuchamos con sonidos más comerciales y románticos que con otros más undergrunds.

“Siempre me ha gustado demostrar lo versátil que soy en la música, soy una persona que creo y respeto todo tipo de música”, dijo a Diario Libre.

De ahí que se adentró en el dembow dominicano con el tema “Toy a mil”. En él asume jergas de este género (de forma explícita) mezcladas con sonidos de la vieja escuela del reguetón e influencias caribeñas.

“Esta canción se trabajó con un concepto de irnos más para la vieja escuela, a lo que se hacía con el tiempo de playero, con la influencia de Jamaica, con la gente de Cutty Ranks, con el sampleo de la canción”, señaló.

Agregó: “Después que hicimos la canción agregamos el dembow, porque todavía la canción no estaba en dembow, entonces se nos ocurrió en el estudio, aprovechar que la gente está tan loca en el mundo entero con el dembow y la hacemos con nuestro toque de dembow, y la convertirnos, tuvimos que acelerarla un poquito, porque tenía un ritmo más lento. la grabamos otra vez con el ritmo adecuado”, explicó.

“La canción nos encantó, la gente quedó loca en el estudio; le envié la canción a El Alfa y a él le encantó. Solo dio algunas sugerencias, con el productor se sentaron, hicieron pequeños cambios y nos lo disfrutamos”, señaló.

Y es que, para el cantante estadounidense este no es un género ajeno; de padre puertorriqueño y madre dominicana, lo lleva en la sangre, como el resto de ritmos que han salido de esta media isla.

“(El dembow) Es un mundo que no es el mío, pero no me siento muy lejos, porque el ritmo del dembow me recuerda mucho a lo que se hacía en el tiempo de playero y todo eso, que era como un reguetón rápido y el dembow está sabrosísimo”, argumentó.

“Esta canción la hago en dembow con respeto a mi gente dominicana y al género”, explicó.

"Me encanta mucho el dembow, me lo disfruto muchísimo. Es un ritmo que te hace bailar sí o sí " Nicky Jam Rapero “

Un artista consolidado

Aunque, es sabido que es un artista establecido, él no es de los que se queda dormido en sus laureles, siempre está consolidando “su marca”.

“Ya no tengo que probar nada, simplemente lo que tengo que hacer es inspirar al mundo. Yo estoy inspirando a la gente con mi restaurante, con mis hoteles, con mi marca, con las películas, con todo lo que estoy haciendo, mi meta es inspiración”, señaló.

Agregó: “Ya no es querer probar lo que soy o lo que puedo hacer, y son muy pocos los artistas que pueden decir eso, yo llevo 28 años de carrera”.

“Estoy en un momento bueno de mi carrera, donde puedo estar tranquilo, donde trabajo, porque, obviamente, me gusta, y, gracias a Dios, puedo hacer otras cosas, porque la marca es respetada”, dijo a DL.

Todo lo que ha logrado en su exitosa carrera lo debe a su familia, su resiliencia, constancia y al amor a la música. “Soy un tipo que le tiene mucho temor a Dios y cuando iba a la iglesia, cuando más sentía el espíritu santo era a través de la música”, dijo.

“La música fue la que me dio todo, la que me sacó de la calle”, añadió el artista, con esa pasión también habló de su familia, a quién considera su cable a tierra.

“Son todo para mí, son mi debilidad”, aseveró.

Un boricua muy dominicano

El ama sus dos culturas: se crio en Puerto Rico, pero la cultura dominicana siempre estuvo muy presente en su formación. “Cuando llego a Santiago, mi mamá me hace todo lo que me gusta, Sancocho, mangú, mofongo, arrocito con habichuelas, eso sí, engordo 6 o 7 libras”, dijo. “No puedo decir que he hecho algo por el género, porque sería un hipócrita, pero siempre lo apoyé; de hecho, fui de los primeros que colaboró con El Alfa”, dijo. “Lo único que puedo sentir por la música dominicana es respeto y admiración”, agregó.