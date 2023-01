Marco Antonio Solís sobre las canciones con contenido sexual explícito: "Son una moda, un lenguaje actual"

El cantante mexicano Marco Antonio Solís, ganador de cinco premios Latin Grammy, dijo este lunes a EFE que no cree que las canciones con letras de contenido sexual vayan a perdurar tanto como las románticas y asegura que, aunque su carrera esté consolidada, no es "conformista" y siempre busca innovar.

"Las canciones románticas son atemporales, duran para siempre. He encontrado mucha juventud, jóvenes de 20 o 21 años a los que les encanta una canción que escribí hace 40 años", asevera durante una entrevista realizada a bordo de un yate amarrado en un muelle del parque Bayside, en el centro de Miami.

Por el contrario, cree que las canciones con contenido sexual explícito son "una moda, un lenguaje actual" y pasarán como otras modas que ha visto a lo largo de su exitosa carrera.

Solís anunció este lunes en Miami la gira mundial "El Buki", que arrancará en San José (California, EE.UU.) el próximo 3 de marzo.

De nuevo de gira

Un mes antes, el 3 de febrero, se pondrán a la venta las entradas para los más de 40 conciertos programados del 3 de marzo al 15 de octubre no solo en Estados Unidos, sino en México, Suiza, España y Canadá.

Para este artista galardonado con el premio Latin Grammy a la Persona del Año 2022, el año en el que realizó la segunda parte de la gira "Una historia cantada" con Los Bukis, el grupo que fundó en 1973 junto a su primo Joel Solís en Michoacán , estos recorridos con música en vivo son muy importantes, según dice a EFE.

"Nos retroalimentamos", señaló haciendo un recuento de lo que es el nacimiento de una canción "en soledad", su paso por el estudio de grabación con un grupo "reducido" de músicos y la radio y como después de eso, "se acabó".

Por eso, el contacto con el público es tan importante y "lo máximo" es escuchar a la audiencia tararear una canción durante un concierto.

El cantautor de 63 años dice a EFE que ya descansó a la fuerza durante la pandemia y que está listo y con ganas para esta nueva gira, cuya primera parte transcurrirá por EE.UU., con paradas en California (San José y Reno), Colorado (Denver), Texas (Sugar Land, Laredo, Dallas e Hildalgo) y Florida (Tampa y Fort Lauderdale) hasta el 1 de abril incluido.

Después seguirá por México a partir del 21 de abril y hasta el 27 de mayo incluido, con paradas en las ciudades de Mexicali, Valle de Guadalupe, Cuernavaca, Acapulco, Pachuca, Penjamo, Toluca, Querétaro, Oaxaca y Puebla.

El 8 de julio se presentará en Lausanne (Suiza) y después en Alicante, Marbella, Barcelona y Madrid, en España.

Regresará de nuevo a EE.UU. a partir del 12 de agosto, con conciertos en Los Ángeles, Palm Desert, Phoenix, Kennewick, Tacoma, San Diego, Sacramento, Tucson, El Paso, Las Vegas, Washington DC, Newark, Nashville y Chicago (15 de octubre), y dos conciertos entre medias en Canadá (Toronto y Montreal).

El amor, una energía fundamental

Conocido por sus canciones románticas que unen a distintas generaciones, Solís dice sobre el amor que es una "energía fundamental" que "no va a terminar nunca" de inspirar música.

"El amor está siempre ahí, presente y alguien lo descubre en su momento de gozo", aseguró.

Según Marco Antonio Solís, tampoco termina nunca para el artista la innovación.

"Todos los días hay algo nuevo. Ahora estoy haciendo una nueva producción que arranqué hace como un año y que lleva otras cosas que yo no me atrevía (a hacer). Melódicamente y en ritmo llevan algo distinto", cuenta durante la entrevista.

"No, yo no soy conformista, no soy de quedarme tranquilo y seguir haciendo lo mismo porque funciona, porque tengo un resultado bueno. No soy de ser de esa filosofía. Me gusta explorar siempre un poquito más", concluye.

Tras la separación de Los Bukis en 1996, Marco Antonio Solís se lanzó como solista y en la actualidad cuenta con más de 16 álbumes que le han granjeado, además de cinco Latin Grammy, seis nominaciones a los Grammy.