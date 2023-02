La contundente respuesta de Karol G por crítica a su abultada "barriguita"

La cantante colombiana Karol G respondió fuerte y directo a un usuario que criticó su cuerpo, en especial su "barriguita" que sobresale en las nuevas fotografías promocionales de su nueva canción "X si volvemos" en colaboración con el cantautor de origen dominicano Romeo Santos, que saldrá a la luz el 2 de febrero.

A través de su cuenta de Instagram, la "Bichota" recibió el comentario de "esas fotos como que se las hizo su peor enemigo, no le favorece en nada se le ve una barriguita, y ahora no es que me caigan pues que es mi humilde opinión”.

La "Bebecita", como también se le llama a la urbana de 31 años, se mostró sexy en las redes sociales con un poco de la canción de fondo.

Algo que la reguetonera lo tomó muy a pecho y dedicó una larga respuesta defendiendo su cuerpo y admitiendo que no ha estado "muy juiciosa" con el ejercicio.

"Las fotos no me las hizo mi peor enemigo, me las hizo una de las mejores fotógrafas que he conocido y que aún no puedo creer que hayamos hecho fotos juntas”, comenzó escribiendo la nativa de Medellín.

“No se trata de si me favorece o no el cuerpo porque pues, es mi cuerpo y es así... Entonces para qué buscar que me quede diferente SI ES ASÍ”.

El abdomen

Karol G le respondió fuerte y directo a un seguidor. (INSTAGRAM)

De paso, explicó también que la “barriguita” mencionada en el comentario fue por un hot dog que un fan le regaló en uno de sus más recientes conciertos.

Recoge el medio Infobae que la artista ganadora del Grammy Latino le envió un sentido mensaje a sus seguidores para que no se vean afectados por quienes intentan criticar sus cuerpos.

“Nunca dejen que comentarios distorsionen la forma hermosa en cómo se ven... Todos los cuerpos son diferentes... Todos son bonitos tal y como son... Qué chimba la diversidad y más allá, qué lindo es ver lo real y no lo efímero”.

“Han pensado alguna vez que hay personas que de verdad están viviendo cosas difíciles y pasando reales necesidades como para preocuparnos por una celulitis, una arruga o un gordito NORMAL?”, dijo en apoyo a otras mujeres.

La cantautora finalizó su mensaje escribiendo “quiéranse mucho pues” junto con varios signos de admiración.

“Gente acostumbrada a utilizar filtro!!! Por favor mostrarnos real, todas somos bellas!!!”, “Es que joden por todo, no prestes pelota a lo que digan mi karo”, fueron parte de las reacciones.

Nueva colaboración

El tema musical se titula "X Si volvemos" recrea la historia de una pareja que no funciona en el amor, pero si en el sexo.

En entrevistas la colombiana ha confesado lo fanática que ha sido de Aventura y de Romeo Santos, tanto que estuvo en uno de sus conciertos como cualquier fanática y decidieron subirla a la tarima a interpretar una de sus canciones.

"No funcionamos, lo dimos todo, pero no se nos dio. Con eso nos vamos, pero antes de irnos …. Vamos hacerlo por última vez, bebé. Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos", dice un verso de la canción.

“Nuestro amor ta´ jodío, pero qué sensación cuando en la cama se acaban los líos”, dice la parte de Romeo, quien ha colaborado con los urbanos Natti Natasha, Bad Bunny, Ozuna y Anuel AA.

"X si volvemos" saldrá el próximo dos de febrero del presente año.

Esta canción forma parte del nuevo álbum de Karol G nacida en Medellín el 14 de febrero del 1991 que lleva por nombre "Mañana será bonito".