Karol G estrena colaboración con Romeo Santos

El tema, que vio la luz este jueves, a las 8:00 de la noche, hora dominicana, ya está disponible en todas las plataformas de música digital

Santo Domingo. "X Si volvemos", la esperada y explosiva colaboración entre Karol G y Romeo Santos se estrenó anoche en todas las plataformas de música digital.

La participación de Romeo se pensó el año pasado, cuando Karol escuchó un día en el carro “Hoy es noche de sexo” y supo que ese era el tono que le faltaba introducir en su nuevo sencillo.

La canción, producida por Ovy on the Drums, forma parte del nuevo álbum de la cantante urbana nacida en Medellín, el cual lleva por nombre "Mañana será bonito".

Es un sensual reguetón bebop en el que ambos se lamentan del fracaso de una relación, aunque dejando la puerta abierta.

"X Si volvemos" llegó precedido por varios vídeos de "La Bichota" y “El Rey de la Bachata”. Ella posteó en su Instagram: “Por fin anuncio el proyecto al que tanto amor y tiempo le he dedicado. Solo sé que para mí y para todos: Mañana será bonito”.

En tanto, él escribió en su Instagram: “Nuestro amor ta’ jodío, pero qué sensación… cuando en la cama se acaban los líos”.

El corte musical recrea la historia de una pareja que no funciona en el amor, pero si en el sexo.

"No funcionamos, lo dimos todo, pero no se nos dio. Con eso nos vamos, pero antes de irnos …. Vamos hacerlo por última vez, bebé. Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos", dice uno de los versos de la canción.

“Mañana será bonito” saldrá al mercado tras “KG0516”, su disco de 2021 nominado al Grammy, que le dio a Karol su primer No. 1 en la lista Top Latin Albums de Billboard.

Más recientemente, la cantante de “Provenza” llegó al No. 1 del resumen anual Top Latin Artists – Female de Billboard en 2022 por cuarto año consecutivo. También ocupó el segundo lugar en la lista general Top Latin Artists, donde fue la única mujer en el Top 10.