Beyoncé hace historia en los Grammy y Harry Styles conquista álbum del año

Beyoncé hizo historia este domingo en Los Ángeles al convertirse en la artista con más Grammys en la historia, a pesar de que su oda dance "Renaissance" no consiguió el gramófono al álbum del año, premio que fue para "Harry's House", de Harry Styles.

La cantante estadounidense de 41 años fue ovacionada de pie al recibir su cuarto trofeo de la noche, que la catapultó a la artista más premiada con 32 estatuillas, una por encima del director de música clásica Georg Solti.

"Estoy tratando de no ser muy emocional", dijo al borde de las lágrimas al agradecer el gramófono al Mejor álbum de música dance/electrónica con su aclamado "Renaissance", una oda a la escena de la música dance y disco que revolucionó la escena cultural de Estados Unidos en los años 1970.

Beyoncé llegó liderando con nueve nominaciones, y se fue reinando con cuatro Grammys, el mayor número de premios para un artista de la 65ª edición de los Grammys celebrada en Los Ángeles.

Por otro lado, un Harry Styles impresionado agradeció el reconocimiento para su tercer disco "Harry's House".

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/06/harry-styles-con-traje-y-corbata-673b95d5.jpg HarryStyles ganó tres premios en total. (AP)

"En noches como esta, es obviamente importante para nosotros recordar que no hay algo como mejores en música", dijo Styles visiblemente impresionado. "Me ha inspirado cada artista en esta categoría", agregó refiriéndose a un premio que era disputado además de Beyoncé y Adele por gigantes como Kendrick Lamar, Lizzo y Bad Bunny.

El cantautor de 29 años cantó más temprano su masivo éxito "As It Was" para la crema de la música reunida en la arena Crypto.com de la ciudad californiana. Ganó el gramófono al Mejor álbum pop del año con la misma producción.

La cantante británica Adele, que consiguió siete nominaciones con su introspectivo álbum "30", cerró este domingo con apenas una estatuilla por Mejor performance solo de pop.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/06/mujer-con-guitarra-en-las-manos-b0ba75de.jpg La cantante británica Adele se llevó una estatuilla por Mejor performance solo de pop. (AP)

Nominada a las principales categorías de la noche, los especialistas observaron un tácito duelo entre ella y Beyoncé, comparado con el escenario de seis años atrás cuando las divas se midieron también por los codiciados premios.

Sin embargo, este domingo trajo sorpresas.

"Agradecida"

La veterana Bonnie Raitt causó aplausos y sorpresas al llevarse el Grammy a la canción del año con "Just Like That", su tercer trofeo en esta edición, mientras que Lizzo con "About Damn Time" se llevó el trofeo a la Grabación del año.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/06/lizzo-con-un-vestido-de-color-negro-4d204607.jpg Lizzo se llevó el premio de grabación del año por About Damn Time. (AP)

"En quinto grado yo me salté las clases para verte. Tú cambiaste mi vida", le dijo Lizzo a Beyoncé al recoger su gramófono.

La cantante estadounidense Samara Joy se hizo con el Grammy a la mejor artista revelación, una categoría que este año era disputada por una ecléctica lista de candidatos, incluyendo los rockeros italianos de Maneskin y la bomba brasileña Anitta.

"Estoy tan, pero tan agradecida", dijo emocionada la artista de 23 años que se anotó otro Grammy más temprano al mejor álbum vocal de jazz con "Linger Awhile".

Brandi Carlile y el rapero Kendrick Lamar, otros favoritos de esta edición, cerraron la jornada con tres premios cada uno, mientras que la estrella del pop, Taylor Swift sumó otro premio a su estante.

La gala, animada por el comediante Trevor Noah, contó además con presentaciones que sacudieron a la audiencia, como un extenso número de hip hop que incluyó grandes como Dr. Dre, Queen Latifah y Missy Elliot.

Se subieron a la escena además la artista trans Kim Petras y Sam Smith, también ganadores de un Grammy, y DJ Khaled estuvo a cargo del cierre.

"Benito"

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/06/un-grupo-de-personas-con-instrumentos-musicales-y-microfonos-en-un-escenario-0ddd566f.jpg Bad Bunny comenzó la ceremonia de los Grammy con una interpretación de El apagón y Después de la playa. (AP)

Bad Bunny, quien se presentó apenas como "Benito" -su nombre de pila-, incendió el auditorio donde la crema de la música se reunió con una explosiva presentación que dio repaso a los éxitos de su "Un verano sin ti".

"Bienvenido", lo recibió en español el anfitrión de la noche Trevor Noah.

"Yo quiero saber si los Grammys están listos para la verdadera fiesta", disparó el reguetonero. "Ahora sí que se prende esto", continuó el artista de 28 años que levantó a todo el mundo de la silla.

El puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio hizo historia al anotarse una nominación por un disco totalmente grabado en español al mejor álbum del año, pero "Un verano sin ti", que acumula miles de millones de reproducciones en Spotify, no se llevó el trofeo.

La producción sin embargo se llevó el gramófono al Mejor álbum de música urbana.

EGOT

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/06/cabeza-y-torso-de-una-persona-con-un-microfono-en-la-mano-7202114d.jpg Viola Davis se convirtió en una artista EGOT -un término que se usa para quienes han ganado un Emmy, un Grammy, un Oscar y un Tony- después de ganar en la categoría de mejor audiolibro o grabación de narración. (AP)

La actriz estadounidense Viola Davis vivió otro de los grandes momentos de la noche al conquistar este domingo un Grammy a la mejor narración de un libro con su biográfico "Finding Me", lo que la convirtió en la 18ª artista en alcanzar el codiciado estatus EGOT (Emmy, Grammy, Óscar, Tony).

"Escribí este libro para honrar a la Viola de seis años, honrarla, honrar su vida, su alegría, su trauma, todo", dijo Davis, de 58 años, al recibir su premio.

Davis ganó un Emmy en 2015 por su rol protagónico en la serie dramática "How to Get Away with Murder" y un Óscar en 2017 como mejor actriz de reparto por su rol en "Fences", cuya versión para teatro le dio también un Tony, el segundo de su carrera.