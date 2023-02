Dahian El Apechao tras los Grammy: “Dios me prometió que estaría en grandes escenarios”

El nombre de Dahian El Apechao ha comenzado a sentirse con fuerza en la industria musical. Esto, tras darse a conocer que ha sido el artífice de la musicalización de grandes éxitos mundiales, entre ellos: “Después de la playa”, canción de Bad Bunny que se ha convertido en un himno a nivel mundial, y, por la cual fue invitado a presentarse junto al artista en los Grammy.

Cómo llegó al dominicano esta colaboración con el artista más popular del mundo en la actualidad, lo reveló Luis Daniel Frías Felix (su nombre) a Diario Libre durante una entrevista, desde Los Ángeles, previo a su presentación en el Crypto.com Arena.

“Lo mío con Bad Bunny se da vía Tito Flow (el manager de Nene la Amenazzy); Bad Bunny decide grabar un merengue en su álbum ‘Un verano sin ti’ y le pregunta sobre un productor dominicano que pudiera hacer los arreglos y Tito decidió llamarme a mí”, dijo. Lo demás quedó documentado en video.

“Bad Bunny fue al país, al estudio donde siempre he grabado todos mis temas e hicimos la canción ‘Después de la playa’”, señala.

Este acercamiento fue solo el inicio de una relación profesional que lo llevaría a recorrer el mundo.

“Luego de ahí hicimos el tour de ‘Un verano sin ti’ por toda Centro América y Estados Unidos”, comentó.

Gracias a él también llegó la oportunidad más grande de su vida a nivel profesional, una que, según comentó, ya Dios le había revelado.

“Él fue nominado (a los Grammy americanos) y parece que le ha gustado el trabajo que he venido desempeñando, por lo que Bad Bunny decidió tomarme en cuenta e invitarme a presentarme con él en los Premios Grammy”, señaló emocionado.

Un regalo de Dios

“Dios está haciendo la obra; él me lo testificó una vez en una campaña cristiana; me dijo que estaría en escenarios súper grandes. No sabía si era como pianista o como ‘El Apechao’, pero yo sabía que esto venía”.

“Yo fui cristiano (estoy descarriado) y yo digo que estas son bendiciones que Dios me tenía”, explicó.

Sin embargo, -continuó- “no me esperaba el nivel de esta bendición, ya que es un gran logro llevar nuestra cultura dominicana a la premiación musical más importante del mundo”.

Él también ha colaborado con Arcángel, De La Ghetto, Julio Voltio, Don Omar, Wisin y Yandel, Enrique Iglesias, Jowel y Randy, entre otros.

"He aprendido mucho de la vida. A mí me han cerrado muchas puertas, todavía hoy en día lo hacen, pero yo no soy de los que me fijo en lo negativo " Dahian El Apechao Artista “

Estos logros musicales vienen precedidos de muchos esfuerzos y puertas cerradas. Sin embargo, él no lo ve como fracasos, sino que no era su momento.

“Yo he aprendido mucho de la vida; cuando uno no logra lo que uno quiere, en el momento en que uno lo quiere, es porque no era el momento de Dios. A mí me han cerrado muchas puertas, todavía hoy en día lo hacen, pero yo no me fijo en lo negativo”, reflexionó.

Un camino con espinas

Nativo de Villa Altagracia es hijo de un amante de la música que siempre le inculcó el amor por esta área del arte. “Yo soy artista gracias a mi papá, él es cantante, no logró el éxito, pero siempre me inculcó el amor a la música”, dijo.

Fue así que lo llevó a un festival de canto organizado por un periódico de su municipio; logró el primer lugar y de ahí fue becado para estudiar piano, sin embargo, no llegó a materializarse.

“Yo aprendí piano en la iglesia. Todo esto viene de ahí. Nunca estudié música. Dios puso un don en mí”, aseguró, considerándose un virtuoso.

“Lo que yo hago en el piano en una partitura no se escribe”, agregó.

Finalmente, dice que “quiere ser un espejo donde se reflejen los jóvenes” de su país. “Si yo lo logré todos pueden”.

“Yo fui damnificado, a mis padres se les quemó la casa cuando yo tenía como 5 años; vivimos más de 6 años en una escuela y de ahí el Gobierno de Balaguer nos regaló una casa... Vengo de la nada y hoy estoy en Los Ángeles, eso debe inspirarlos”, dijo.

