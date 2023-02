Rod Stewart: leyenda mundial que cantará a los dominicanos

Un artista tan emblemático como Rod Stewart merece un escenario de la misma envergadura. Es así como los astros se alinearon y este sábado el músico, compositor y productor británico de rock pisará las piedras de Altos de Chavón para cantar sus éxitos.

Con una producción de alta dimensión preparada por SD Concerts, la leyenda de la música llega como parte de una gira que lleva por varios países y en la cual, esta vez, incluyó a la República Dominicana y Puerto Rico.

Stewart prometió que esa noche cantará todas esas canciones que los dominicanos han disfrutado durante décadas.

Y no puede ser de otra manera, porque disfruta de cada una de sus composiciones.

También resaltó que quiere recorrer algunos lugares del país y, de hecho, lo hará en compañía de su nieta, que es de nacionalidad puertorriqueña.

“En este concierto que haré, demostraré que a pesar de todo lo que pasa en el mundo, la música sana y nos une, y que esta es la mejor manera de sanar”, dijo en entrevista con la estación 91.

La leyenda británica está muy contenta de venir al país y presentarse en un país tropical, donde además disfrutará del sol. Saymon Díaz, productor del evento, comentó que es de gran alegría y placer para él poder traer a tierra dominicana a una estrella de la dimensión de Stewart, un artista aclamado por el mundo entero.

Durante cinco décadas, Rod Stewart ha tenido poco acercamiento con la industria musical latinoamericana, solo en 2014 se presentó en Las Vegas junto al guitarrista mexicano Carlos Santana, con el tema “I’d Rather Go Blind”.

Rod Stewart fue un futbolista talentoso, fan del Arsenal FC. Se convirtió en capitán del equipo de fútbol de la escuela y jugó para el Middlesex Schoolboys como medio centro.

Hasta que en 1960 se unió a un grupo con compañeros de colegio llamado Kool Kats.

Rod Stewart ha vendido más de 250 millones de discos durante su carrera, que incluye diez álbumes número 1 y 26 sencillos Top 10 en el Reino Unido; además de 17 álbumes Top 10 y 16 sencillos Top 10 en los Estados Unidos.

Como cantautor, su lista de éxitos incluyen canciones como Gasoline Alley, Every picture tells a story, Tonight’s the Night, You’re in my heart, Mandolin wind, You wear it well, The killing of Georgie, ¿Da ya think i’m sexy?, Young turks, Forever young, Hot legs, Infatuation, Maggie may, entre otros.

Sobre el show

Bajo la producción de SD Concerts y Live Nation, esta velada sin precedentes vendrá acompañada de los éxitos de uno de los artistas con mayores récords de ventas de todos los tiempos y en un escenario como el anfiteatro de Chavón, inaugurado con Frank Sinatra y Carlos Santana en 1982.

“Luego de años sin presentar un show en Chavón, teníamos que volver en grande”, manifestó Saymon Díaz, presidente de la compañía productora. “Y si hay que hablar de grandes ¿quién más de la talla de Rod Stewart?, dijo.

Asimismo, Díaz se refirió a la acústica, la visibilidad desde todos los ángulos y la mágica atmósfera que se respira en este mítico escenario romanense, al que muchos definen como el mejor lugar para disfrutar de un concierto en República Dominicana.

Para lograr la máxima comodidad de los asistentes, SD Concerts también ha tomado la decisión de vender menos entradas que la máxima capacidad autorizada por el anfiteatro.

Datos Precios de las entradas Special Guest (US$820) $42,500 VIP (US$385) RD$20,000 General Seating 2 (US$145) RD$7,500 General Seating 1 (US$145) RD$7,500 El concierto se realizará este sábado 11 de febrero del 2023, 8:30 de la noche en Altos de Chavón, Casa de Campo Resort and Villas, La Romana.Entradas a la venta en “tuboleta.com.do”. Es realizado bajo la pro