Video | La reacción de Romeo Santos tras la confesión de amor de un fanático durante su concierto en Perú

Marvin Santos, un joven peruano logró conocer a su ídolo musical, Romeo Santos, tras varios días a las afueras del recinto, donde el artista realizó el segundo de sus cuatro conciertos. No solo fue a su segundo show sino que también tuvo la oportunidad de compartir con el cantante en el escenario.

El Rey de la Bachata lo vio entre el público y lo invitó a subir al escenario, interactuó con él y le pidió cantar "Ella y yo", haciendo que los asistentes estallaran de emoción, y a algunos otros de envidia.

Como reseña "Infobae", con gran alegría, el seguidor aceptó la invitación y cantó todo el tema, cuya versión original la realiza con Don Omar. Una vez que culminó la presentación, el equipo procedió a retirarlo. Sin embargo, Romeo pidió que lo dejen para que se exprese libremente.

Entre lágrimas, Marvin Santos contó que todo lo que había tenido que pasar por verlo cantar. “Yo tengo acá 36 días durmiendo afuera por verte, y quiero decirte que para mí es algo que me llena el corazón. Soy varón y te amo” , dijo bastante emocionado, mientras el público se llena de euforia esperando la respuesta del cantante de talla internacional.

La reacción de Romeo Santos

Romeo Santos lo abrazó muy fuerte y le pidió que no tiene que apenarse por sus palabras. “Vivimos en un mundo de falso machismo, donde los hombres no pueden expresar su cariño y amor porque inmediatamente piensan que son homosexuales”, indicó, resaltando también que la homosexualidad es una opción de cada persona y la respeta.

“Usted es un varón y el hecho que usted me ama a mí, yo te amo a ti”, remató el cantante, quien no dudó en darle un beso en la frente y abrazar una vez más a su fiel seguidor.

Este video no tardó en hacerse viral, no solo por la reacción de Romeo, sino también por la actitud del fan, quien no dudó en expresarse pese a los tabúes de la sociedad.