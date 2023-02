Yailin presume un cuarto lleno de regalos: ¿reconciliación con Anuel?

La exponente urbana criolla Yailin la más viral presumió este miércoles en las redes sociales un cuarto lleno de regalos que incluyen varios relojes Rolex, pulseras y cadenas a propósito de San Valentín.

La cama donde posó la joven, que espera a su primera hija Cattleya con el urbano boricua Anuel AA, estaba adornada con muchas rosas rojas, mientras ella posaba sonriente.

¿Se reconcilió con Anuel? Es la pregunta que muchos se hacen luego de que el trapero informara en las redes sociales que estaba separado de su esposa.

"Soy la mujer más feliz del mundo, gracias Dios por tus bendiciones, viviendo mis sueños y la etapa más hermosa que le puede pasar a una mujer, ser MADRE, ya falta poquito mi Reina para conocerte, tus padres te esperamos con ansias. Enamorada de estos detalles. Gracias amor y gracias @alexdiamond.joyería por ser el cómplice de este momento tan lindo".

En el mensaje publicado por Yailin puede leerse el "gracias, amor", lo que indica que, aparentemente, Enmanuel Gazmey, nombre de pila de Anuel, tiró la casa por la ventana para recuperar a su pareja.

Fue el pasado 8 de febrero cuando el artista urbano puertorriqueño a través de un video, que se hizo viral en las redes sociales, confirmó que estaba separado de su esposa.

“Claro que sí, que todo el mundo quiere un hijo de doble A, claro que sí, porque han visto como yo trato a mis parejas. Cuando yo me enamoro es de verdad, mira Yailin, es mamá de mi hija, no estoy con ella, pero ella sigue siendo la madre de mi hija y han dicho mil cosas de ella desde el inicio de la relación y solo es para buscar sonido”, se escucha decir en el video.

Anuel también expresó sentirse molesto con todo lo que han dicho de su expareja desde el inicio de su relación en los medios solo por buscar sonido y que no es ningún loco para dejar desamparada a la madre de su hija.

“Ustedes creen que yo voy a tener una pareja ocho meses, que es mi doña y que sea mi novia, que viva conmigo, y que de la nada me diga que está embarazada y que yo de la nada le diga arranca pal carajo y no voy a saber de ti más nunca, como si yo fuese un demonio o un loco, no, yo soy un bandido de la calle, pero tengo valores”, se escucha decir al intérprete de “Ley Seca” en tono airado.

Luego de esto se informó en algunos portales de entretenimiento que el intérprete de "Hipócrita" había viajado a República Dominicana buscando la reconciliación.