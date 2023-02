Karol G abre nueva fecha para concierto en Puerto Rico

La cantante colombiana Karol G tendrá en Puerto Rico tres conciertos debido a la gran demanda para ver a la "Bichota".

La intérprete de "Provenza" anunció en sus redes sociales un tercer concierto en el estadio Hiram Bithorn el 12 de marzo.

Los conciertos pautados para el 10 y el 11 de marzo quedaron agotados hace meses, apenas horas después de que salieron a la venta las entradas.

“Esta mañana es una mañana especial porque tengo un anuncio especial para Puerto Rico. Como ustedes saben el 11 y 12 de marzo tengo el estadio Hiram Bithorn, que se hizo sold out super rápido y siempre la gente estuvo preguntando por una fecha más para que a todo el mundo la tocara con el nuevo álbum, la nueva música… me animé y vamos por una tercera y última fecha. De cora, ojalá no se lo pierdan porque ya ustedes saben”, comunicó Karol G.

El nuevo álbum de la colombiana, el cuarto de su carrera, saldrá al mercado este 24 de febrero y lleva por nombre ‘Mañana será bonito’ que incluye los temas "Por si volvemos" con Romeo Santos y "Ojos Ferrari" con Ángel Dior y también se anunció una colaboración con Shakira.

La artista celebró su cumpleaños número 32 en República Dominicana.