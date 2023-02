A Pink le dijeron que tener hijos arruinaría su carrera, los tuvo y demostró lo contrario

“Tener una familia era muy importante para mí”, dijo Pink a Apple Music 1 Zane Lowe. “Solo hacer música no era suficiente para mí. Estaba sola. Estaba tan sola. Es un negocio muy solitario”, agregó. Sin embargo, en la industria no estaban de acuerdo con sus deseos.

Ella señaló cómo antes a los artistas, y en espacial a las mujeres, se les aconsejaba que retrasaran la maternidad.

Continuó: “Todos me dijeron: ‘Si tienes hijos en este momento, tu carrera se acabó’”. Los fanáticos saben que no tomó bien ese consejo. La cantante celebró recientemente su 17 aniversario con su esposo Carey Hartcon con quien comparte dos hijos: Sauce de 11 años y Jameson de 6 años.

Pink cree que tener una familia mejoró su carrera. Reflexionó sobre cómo la gente solía juzgarla en función de los solteros ardientes del pasado, lo que, según ella, hizo que algunos la vieran como «la mujer enojada gruñona y devoradora de hombres».

“Obviamente, todos somos mucho más complejos que todo eso”, dijo. “Pero cuando tuve un hijo, creo que me suavizó con el mundo, la parte que no me entendía”.

Ella continuó: “Creo que fue entonces cuando comenzó mi carrera, de verdad. Hice muchas cosas antes de eso, pero realmente, de verdad, creo que fue cuando realmente comencé a entenderme a mí mismo y a entender el mundo y mi lugar en él”.

Esa voluntad de arriesgar su carrera para tener una familia ha valido la pena para Pink. “Sentarme con una guitarra es una de las cosas que más me gusta hacer en mi vida, pero acurrucarme con mis bebés y llevarlos de campamento y estar sucios durante tres días también es una de las mejores cosas que haré en mi vida”, dijo.