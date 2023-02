Alex Ferreira: "La música urbana tiene su lugar; no la consumo, pero sí la respeto "

La séptima versión del festival Isle Of Light reunirá a destacados artistas nacionales y extranjeros que subirán a escena el 11 de marzo en el faro Punta torrecilla de Sans Soucí.

La descarga musical se desarrollará en tres escenarios en los que los protagonistas interpretarán rock, urbano, electrónica y tropical.

El cantautor dominicano y residente en México, Alex Ferreira, es uno de los que ha confirmado su participación y previo a su llegada concedió una entrevista a Diario Libre en la que ha revelado lo complacido que está de volver a su patria y compartir con el público.

“Estamos comenzando una gira que me llevará a República Dominicana, así como también a Colombia y Argentina, entre otras ciudades. Me siento muy bien y con ganas de salir a tocar luego del tiempo que permanecimos encerrados por la pandemia”, apuntó el artista.

El público podrá disfrutar de nuevas canciones, siendo la primera “De verdad”, un título que estrenará el 24 de este mes y formará parte de su próximo álbum.

“Es una canción que produjimos y el avance de lo bueno que esperamos sea este nuevo año. Tendremos muchos conciertos y lanzamientos este 2023. Mi plan es sacar canciones cada dos meses y que eso termine en lo que sería mi nuevo disco”, comentó.

De momento Alex Ferreira continuará grabando canciones en solitario, aunque dejó entrever que está gestando una alianza con otro artista, pero de la que no avanzó detalles.

“Me encantan las colaboraciones en todos los sentidos, no solo con artistas, sino con productores. Musicalmente traeremos música con mucha energía porque en nuestra agenda está poder participar en muchos festivales y eso me ha llevado a sumarle nuevos elementos a mi repertorio”, aseguró el cantautor.

Tendencias

Al intérprete de “Me la saludan”, entre otros temas que conforman su repertorio, no le preocupan las tendencias que generan las redes sociales.

“A mí no me afecta mucho eso, las redes sociales las uso como una herramienta de promoción, estoy en paz con eso. Es cierto que vivimos en una era en la que muchos artistas se comparan con otros, yo intento no caer en ese juego porque no le veo beneficio, ni mucho menos me aporta nada. Es una herramienta que a veces te juega en contra y otras a favor”, apuntó el artista.

Del concierto en RD

“Siento una gran emoción de poder tocar en el ‘Isle Of Light’ porque se trata de un público diferente al que acostumbro a tocar en República Dominicana. Este tiene otra dinámica en la que van a tocar muchos artistas internacionales y para mí es un honor representar a mi país en mi país.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/17/texto-images-65f1d43e.jpeg

Me emociona mucho porque será diferente a todo lo que hemos hecho antes, vamos a tocar nuestro repertorio conocido, así como las composiciones nuevas”, reseñó Alex Ferreira.

Afincado en México

Desde hace años reside fuera del país. Agotó una etapa importante de su carrera artística en España y posteriormente se marchó a México. Desde allí impulsa su carrera artística a diferentes escenarios del mundo.

“Me encanta México. Me ha permitido vivir de la música bajo mis propios términos, es un país grande en el que constantemente estamos haciendo giras. Y a nivel estratégico me permite moverme con mucha facilidad”, apuntó.

Como plaza, México es un territorio atractivo para cualquier artista. Ese es otro de los factores que lo mantienen allí y recordó, por ejemplo, que la República Dominicana no tiene mucho techo para los artistas que desean proyectar su carrera.

“México es una industria enorme, me permite expandirme y uno se encuentra con muchos colegas de todas partes del mundo. En ese sentido le veo mucho beneficio, esto sin mencionar la cultura mexicana, la cual me encanta. Soy muy feliz en estos diez años que llevo en México”, sostuvo.

El reto de la humanidad

Alex Ferreira se convirtió recientemente en padre. La llegada de su pequeña hija, que tiene cinco meses de nacida, le ha cambiado la vida y la perspectiva de cómo ver al mundo.

“Cuando uno es padre entra en una discusión interna de cómo mejorar. Así como nuestros padres intentaron que nuestra generación fuera mejor, uno lo que desea también ahora es que la que sigue cuide mejor el mundo. Creo que debemos ser buenos padres, muchas veces uno asocia la mala conducta a la crianza, hay que velar por la paternidad responsable”.

Música urbana

https://resources.diariolibre.com/images/2023/02/17/alex-ferrerira-1-af13819b.png

A Ferreira no le desagrada lo que sucede con la música urbana en el mundo.

“Yo creo que la música urbana tiene su lugar, a mí me encanta. Si estás en una discoteca a las tres de la mañana, tú quieres perrear y esa es la música para eso. Esa música debe existir, yo simplemente no la consumo porque me gusta otro tipo de música, pero la respeto”, comentó.

Y responsabilizó a la música urbana de abrirle las puertas al idioma español en el mundo.

“La música urbana se está escuchando más que nunca, naturalmente no las palabras que uno quisiera, ni el mensaje, pero ha abierto muchas puertas, por eso creo que hay que ser agradecidos. Si yo tuviese ahora 20 años, a lo mejor estaría haciéndola porque a esa edad tu cabeza está llena de contenido sexual”, concluyó.

Isle Of Light: un gran festival alternativo Isle of Light tendrá en cartelera a más de 20 artistas y 3 escenarios, con una variedad musical entre rock, urbano, electrónica, indie y tropical.Para esta edición, los protagonistas que también se presentan por primera vez en el país son las bandas ALT-J y Franc Moody del Reino Unido, la sensación argentina Nicki Nicole, el dúo de electrónica francés Polo & Pan, y la techno DJ Maya Jane Coles de origen inglés-japonés.También se suman los veteranos del funk venezolano Los Amigos Invisibles, los boricuas Buscabulla, el prolífico acto de Helado Negro, el productor de deep house Lee Foss y la banda de pop-flamenco Paco Versailles.La dominico-italiana Yendry, la cantante urbana The Change, el virtuoso guitarrista Yasser Tejeda, y el dembowsero del cibao llamado Calacote.De selección local se encuentran el dúo santiaguero Martox, la cantante Nikóla, y las bandas Poolpo, Le Montro y Colao, junto a los DJ’s criollos Bosteels, Maria Lunares y Ben García, entre otros.Isle Of Light iniciará su desfile de artistas a partir de las 2:00 de la tarde hasta pasada la medianoche con los mejores talentos de la escena local e invitados extranjeros.El festival siempre ha tenido como uno de sus objetivos principales transformar esta locación en un oasis artístico, donde se muestre la belleza natural del entorno, así como las facilidades técnicas y de infraestructura para el desarrollo de grandes espectáculos, con el interés de brindar a los asistentes experiencias seguras y placenteras de clase mundial.

Te puede interesar Alex Ferreira presume de su proximidad con las palabras en su disco “Tanda”