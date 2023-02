El mensaje y la canción que le dedicó Karol G a su hermana que pasa por momentos difíciles

La cantante colombiana Karol G tuvo un exitoso debut la noche de este domingo en el Festival Internacional de la Canción de la ciudad chilena de Viña del Mar, conocido como el Festival Viña del Mar.

El evento vuelve tras dos años de suspensión por la COVID-19 y contó con los mejores éxitos de la exponente urbana, escenario que aprovechó para estrenar su nuevo disco, "Mañana será bonito" antes de que salga oficialmente al mercado el 24 de febrero.

Además de alzarse con dos gaviotas, hubo un momento emotivo que no pasó desapercibido y fue la dedicatoria de la "Bichota" a su hermana, Verónica Giraldo Navarro, que se convirtió en madre recientemente.

Verónica dejó entrever en un video que aparentemente está pasando por un proceso de depresión post parto debido a que dijo que no se sentía bien emocionalmente.

Como era de esperarse, el corto fue noticia internacional. Durante su actuación televisada vista por millones de personas, la intérprete de "Tusa" le dedicó un mensaje especial a su ser querido que la convirtió en tía.

"Hace pocos días mi hermana Verónica nos bendijo con una bebé en la casa y por razones obvias de lo que le pasa a las mujeres después del parto, después de una embarazo, no se ha sentido feliz estos días. Vero, te amo, no importa qué, mañana será bonito. Te dedico esta canción", expresó la colombiana antes de cantar su tema "Mañana será bonito".

Karol G recibió la ovación del público pues no pudo evitar cantar con voz entrecortada este tema de su próximo álbum.

Verónica Giraldo llegó a afirmar mediante sus historias de Instagram que se sentía diferente, no estaba conforme con su cuerpo y por muchas cosas más que estaba viviendo después del parto.

"No me siento bien, no me siento tranquila. En mi mente pasan muchas cosas, aun sabiendo que tengo mucha gente alrededor, me siento muy triste. Veo mi cuerpo y no es igual, sé que todo es un proceso, que todo es pasajero, pero me siento muy triste”, confesó la hermana de Karol G.

Los seguidores la llenaron de palabras de aliento y mensajes de fortaleza para ella y su bebé.

En cuanto al resto del show de Karol G, la artista cantó varios de sus éxitos musicales de sus antiguos y últimos álbumes como “Gatúbela”, “Tusa”, “x si volvemos”, grabada con Romeo Santos, “makinon”, entre otras.

"Me parece increíble que esta noche la gente vaya a disfrutar de una noche tan especial, solo con mujeres representando ese escenario, me siento honrada de ser parte de esta noche", dijo en su show.

Además de recibir la Gaviota de oro y de plata, también cantó a dúo con la artista chilena Myriam Hernández el éxito "El hombre que yo amo".