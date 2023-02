Joixander promociona en República Dominicana su merengue “Dime que sí”

El talentoso cantante dominicano Joixander, quien reside en los Estados Unidos, se encuentra promocionando su más reciente tema titulado “Dime que sí”, un contagioso merengue que se encuentra en todas las plataformas digitales.

“Estoy muy entusiasmado con este tema que me pone en contacto, de nuevo, con mi público y que, a la vez, me permite incursionar en un género que me encanta como es el merengue”, externó Joixander a través de una nota de prensa.

La propuesta musical, de la cual es autor, cuenta con arreglos de Topo la Máskara y “está dedicada al amor que nace de situaciones complejas”, explicó este artista nativo de Santiago de los Caballeros.

Aseguró que, esta reciente producción va acorde al tipo de música que siempre ha identificado a Joixander, la cual se caracteriza por “su diversidad y llevar siempre un mensaje inspirador de vivencias reales”, afirmó.

} “Dime que sí” cuenta con un audiovisual realizado en Medellín, Colombia, producido por Miguel Henao.

“Estoy muy complacido con los resultados del video, bajo la dirección del reconocido promotor artístico Elvin Polanco quien es actualmente mi manager, y de un equipo que en todo momento apostó a la excelencia”, detalló.