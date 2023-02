Jorge Drexler llega con “Tinta y tiempo” al Teatro Nacional

El compositor y músico Jorge Drexler ha aprendido a crear puentes entre realidades aparentemente incompatibles. Hijo de un alemán judío y una uruguaya cristiana. Médico y músico. Un artista de mente y alma, pero también de cuerpo.

Iniciando su relación con la música a los cinco años y con los estudios de medicina a los 18, Jorge se mantuvo durante 12 años haciendo dos profesiones antagónicas, pero apasionantes. “Mis primeros dos discos los pagué trabajando como médico, pero en cuanto pude dejé de vivir de la medicina y pasé a vivir de la música para la música”, compartió con Tiempo Libre el uruguayo.

Con tres décadas en el arte, más de 15 discos y luego de 8 años sin cantar para los dominicanos, Drexler vuelve a Santo Domingo con su gira “Tinta y tiempo”.

El cinco veces ganador del Latin Grammy, un Oscar y un Goya, en esta gira tendrá dos presentaciones en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional (sábado 25 y domingo 26 de febrero) a las 8:30 p.m. en dos conciertos producidos por Nono Rodríguez.

Para el show utilizará una escenografía que simula una hora en blanco, con un escenario que representará un lienzo donde todas las historias pueden ser contadas, explicó el artista en una entrevista para DL.

Al igual que en la escenografía, la carátula del disco “Tinta y tiempo” es blanca, como un homenaje a la página en blanco: “La página en blanco, la tinta y el tiempo son los tres elementos que utilizo para trabajar. Como no está en el título del disco pues pusimos la hoja en blanco como una referencia… En la batalla contra la hoja en blanco suele ganar la hoja en blanco. En este disco, yo presento 10 canciones que son 10 triunfos, pero por cada triunfo a la hoja en blanco hay otras diez que ella me ha ganado a mí”, dijo.

Dentro de las canciones que los fanáticos esperan adicionales a las del disco “Tinta y tiempo” están: “Todo se transforma”, “Guitarra y voz”, “La trama y el desenlace”, “Me haces bien”, “Nominao”, “Asilo”, “Horas”, “Movimiento”, o “La vida es más compleja de lo que parece”, entre muchos otros éxitos.

Tinta y tiempo

El plan maestro

Corazón impar



Cinturón blanco



Tocarte

Tinta y tiempo

¡Oh, algoritmo!



Amor al arte



El día que estrenaste el mundo



Bendito desconcierto



Duermevela





Drexler y su influencia dominicana

Al hablar de su relación con el país y los músicos que lo han influenciado, el intérprete de “Tocarte” resaltó al icono de la música dominicana Juan Luis Guerra, a quien definió como “un constructor de canciones y melodías absolutamente memorables, imperecederas que nos han hecho bailar, disfrutar de la vida, pensar y sentir emociones durante mucho tiempo”.

Alex Ferreira es otro de los dominicanos con el que Drexler ha tenido la oportunidad de colaborar y a quien considera un compositor, cantante y guitarrista increíble. Al referirse al artista que se presentará el 11 de marzo en Isle of Light, comentó: “Alex ha sido una fuente de inspiración al mezclar elementos de la canción de autor con elementos de la música urbana, contemporánea, merengue y bachata. Géneros que admiro de República Dominicana y que me han dado tanta y tanta alegría”.

La razón, la emoción y el cuerpo

El cantante de “Duermevela”, canción que cierra el disco “Tinta y tiempo” y hace referencia a la madre del uruguayo, manifestó que la música es razón, emoción y cuerpo, y no siempre quienes crean música para la mente y el alma lo hacen para el cuerpo. De la misma forma quienes hacen música para el cuerpo no necesariamente la para la razón y la emoción (ejemplo: el reguetón).

En este sentido el artista manifestó: “Empecé generando más música desde las emociones y las ideas que desde el cuerpo, pero a partir de un disco que se llamó “Bailar en la Cueva” que grabamos en Colombia, hice un esfuerzo explícito por intentar incorporar el cuerpo a mi música y mis canciones, y quitarme de arriba esa disociación que produjo la dictadura”. "Hice un esfuerzo por volver a bailar, a partir de los 40 años. Estoy muy orgulloso de esa transformación personal”, agregó.

“Tocarte”

La canción tocarte fue escrita a principio de la pandemia, (mayo de 2020) en pleno aislamiento.

Según cuenta Drexler esta fue la primera vez, luego de la pandemia, que se reunía para hacer música: “Era tal la desesperación que teníamos por el contacto humano que quisimos escribir la canción “Tocarte”. Quisimos escribir sobre eso, sobre la nostalgia del contacto directo, de la piel, y de todo lo que uno extrañaba en esta época de aislacionismo y distancia que teníamos en la pandemia”.

Crear este tema les tomó a Pucho (C. Tanga), Pablo, Victor y a Jorge una jornada de seis horas: “Me dio muchísima alegría saber que una canción en la que tomamos riesgos, mezclamos géneros, combinamos mundos y dijimos lo que sentíamos y necesitábamos en ese momento, obtuviera el reconocimiento de mis compañeros de profesión, de la academia de los Latin Grammys, obteniendo dos galardones Mejor canción y Mejor grabación. Estoy muy orgullosos de esa velada de trabajo”.

La pandemia y la creación del disco

El disco “Tinta y tiempo” nació de una crisis de Drexler que no le permitía culminar sus canciones. Según cuenta a Diario Libre, “durante la pandemia me costaba terminar las canciones, escribía, pero la falta de contacto humano, de un interlocutor a quien mostrar las canciones hacía que faltara el último golpe de horno de la canción. como si el acto de comunicar la canción fuera necesario para escribirla”.

Ademas añadió: “Me di cuenta que no escribimos solos, yo no escribo solo, escribo pendiente de la escucha de otra persona, escribo como un acto de comunicación como quien tiende un puente con el escucha , al no estar él escucha presente se me hacia difícil llevar las canciones hasta el final. Tenia las ideas, pero me faltaba la comunicación”.

“Duerme Vela”, fue la canción que Jorge describe como la más difícil de terminar de las que están el el álbum.

Esta canción nació hace años atrás, y habla sobre su madre, quien falleció en 2018. Drexler cuenta que este tema es producido por su hijo mayor Pablo junto al equipo de producción, pero ademas él lo canta con sus dos hijos más jóvenes. “Duermevela” es una especie de homenaje a su madre.

Escribir

“Escribir me aclara las vivencias, ponerlas en papel muchas veces me ayuda a entenderlas. me hace ver cosas que a veces no puedo ver sin escribir”, dice.

Al mismo tiempo destaca la problemática de escribir: “Ver en tu interior no siempre es una actividad placentera y no es que me genere desconcierto. Me obsesiona, me vuelvo una persona muy obsesionada con el acto de la introspección y con el acto también de conseguir belleza a partir de vivencias personales. El trabajo de los compositores, es conseguir a través de vivencias, mediante un proceso de sublimación, volver hermoso o sublime una cosa que se origina a veces en un dolor, en una alegría muy cotidiana, en una alegría compleja o en una revelación espiritual”.

