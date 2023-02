Cantándole al amor y al despecho, Víctor Manuelle recorre éxitos en el Jaragua

El salsero Víctor Manuelle celebró este viernes sus 30 años de trayectoria musical junto a su fanaticada dominicana haciendo un recorrido por sus mejores éxitosen el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua.

Una mezcla de amor, pero a la vez de despecho fue lo que se vivió en el “World Tour 30 Aniversario” donde el “Sonero de la Juventud” durante dos horas cantó lo mejor de su repertorio.

A las 10:08 de la noche, subió al escenario Dj Joel del Combo de los 15 y por la siguiente hora y media animó al público que ansiaba la salida del salsero.

Las horas pasaban y cuando el reloj marcó las 12:04 se apagan las luces e inicia una presentación de Víctor hablando sobre su carrera y agradeciendo a sus fanáticos.

Una vez terminado el video “opening”, suena la orquesta y hace su entrada el más esperado de la noche con el tema “Tú Volverás” (1996), todos se pararon de sus asientos, bailaron, cantaron, sacaron sus teléfonos e inmortalizaron el momento.

Una escenografía sencilla, pero con una gran orquesta, compuesta por un bajo, un piano, cinco saxofones, tambales y conga, bastó para que Víctor mantuviera cautivado durante las siguientes dos horas al público con su imponente voz. Siguió con “No hace falta” (2004) y “Que habría sido de mi” (1998).

El artista agradeció el apoyo de sus seguidores dominicanos y recordó cómo fue su primera visita al país.

Víctor Manuelle durante su show en el Jaragua.

“Regresar aquí a mi casa, esta tierra me vio nacer en el año 1994 que fue la primera visita que yo vine aquí, en República Dominicana. Les tengo que confesar que en aquel momento yo había sacado una producción discográfica y no estaba sonando ningún tema en ningún sitio y recuerdo que me dicen “mira tienes que ir a República Dominicana porque hay unos temas tuyos que están sonando allá”, y yo: “total, pero vamos”, si yo tenía en esos días la agenda vacía”, rememoró.

Continuó diciendo: “He desarrollado unas lindas amistades, los medios de comunicación siempre han sido muy lindos y muy respetuosos con mi persona, y qué bonito 30 años después estemos aquí compartiendo”.

Tras esto entonó el tema que estaba soñando en ese entonces y que motivó su primera visita al país “Apiádate de mí” (1994), “Como una estrella” (1996), “Si la ves” (1996), tras esta última canción una joven interrumpe el espectáculo para entregarle unas flores al artista para felicitarlo por su carrera musical así como recordarle el cariño que le tiene República Dominicana, sin embargo, las palabras no le salían y Víctor bromeó diciendo: “Yo no sabía que después de 30 años de carrera podía provocar esos nervios” y el público se rio.

Victor Manuelle cantó sus éxitos a sus fieles fanáticos dominicanos.

Luego cantó “Así es la mujer” (1997) y ya el público no podía quedarse más sentado y empezaron a convertir los pocos espacios que había en pistas de baile.

Las baladas románticas no podían quedarse y en un medley en el cual interpretó temas como “Lo que un día fue no será”, “Dos amantes”.

La canción que no se podía quedar y que los fanáticos convirtieron en un himno “Si tú me besas”, la cual fue coreada de principio a fin y donde todos se pusieron de pie.

Siguió con un solo de “Tengo ganas” (2004) y pasó al despecho con “Pensamiento y palabra” (1996), donde bailó junto a su orquesta, y una de las más solicitadas de la noche “Yo no quería engañarte” (2015), tema que el mismo Víctor dijo -entre risas- que desde que pisó el país le preguntaban que, si la iba a cantar, tras lo cual se cuestionó porqué al dominicano le gusta tanto el despecho.

Así lucía el Jaragua, escenario donde Víctor Manuelle y sus fanáticos locales se reencontraron.

Nos volvimos a trasladar a los 90 con “Dile a ella” (1997) y luego puso a todos a bailar con “Que suenen los tambores” (2015), tras finalizar este tema el cantante se despidió y la gente pedía al unísono “otra, otra” y se devolvió al escenario para culminar con “He tratado”, poniendo a todos de pie.

El próximo concierto de su gira para seguir celebrando sus 30 años de trayectoria tendrá lugar en el Coliseo de Puerto Rico el próximo 3 de junio.

El lugar habilitado con mesas distó por completo de la música bailable de Víctor Manuelle. A pesar de lo incómodo, la gente se paró a bailar y disfrutó el ambiente. El concierto fue producido por Evelio Herrera.