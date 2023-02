Arranca el Gran Festival Musical por el Día de la Independencia Dominicana

Fernando Villanona ha abierto el Gran Festival Musical que arrancó en la avenida del Puerto como parte de la conmemoración del 179 aniversario de la Independencia Nacional de República Dominicana.

Con el merengue "Dominicano soy" y otros hits, culminada la participación de Villalona, se dio inicio a la participación del Luis Miguel del amargue con movimientos sensuales en escenario: "Yo no voy a negar que me gustas", "Luisa María", "Amor mudo", "No notas", entre otras que los presentes cantaban mientras inmortalizaban el momento con sus teléfonos celulares.

En las próximas horas se espera la participación de artistas dominicanos de todos los géneros. Según avanza el tiempo más personas se dan cita a este escenario de tanta importancia histórica.

Entre los artistas que se esperan esta noche está Luis Miguel del Amargue, Milly Quezada, Chiquito Tean Band, Ala Jaza, La Insuperable y La Coco Band.

De acuerdo con los organizadores, además de las actuaciones de estos artistas, el otro gran atractivo de este festival es el espectáculo de fuegos artificiales sincronizados musicalmente de más de 25 minutos de duración, los cuales serán montados por expertos internacionales en este tipo de eventos coordinados por el maestro de fuegos artificiales, el señor Juan Portes y su empresa Júpiter.

Radio Televisión Dominicana hará un especial de televisión desde el Alcázar de Colón con la participación de sus talentos para llevar este espectáculo a todos los rincones del país.