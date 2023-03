El “Gran Festival Musical” para celebrar la Independencia Nacional

Para cerrar la noche del Día de la Independencia, los dominicanos disfrutaron de un Gran Festival Musical, ofrecido por el Gobierno de la Republica.

La Avenida del Puerto fue el escenario donde a las 6:00 de la tarde muchas familias y personas se daban cita, esa fue la hora pautada. Sin embargo, no fue hasta 45 minutos más tarde cuando se inició el espectáculo con la presentación de Fernando Villalona, quien por breves minutos tuvo que lidiar con fallos en su micrófono, pero una vez resuelto se entregó con carisma a los cientos de personas que se encontraban al inicio del evento desarrollado bajo el lema “¡Lo dominicano se pega!”

El artista conectó de inmediato con el público, al que deleitó y animó a corear éxitos como “Dominicano soy”, “Payaso”, “Baila en la Calle” y otros hits.

Una pausa de unos 15 minutos se hizo antes de que ocurriera la próxima presentación: Luis Miguel del Amargue. La entrada fue animada por uno de sus músicos que, con gran entusiasmo realizaba unos movimientos- ¿sensuales? - que llamaban la atención y que se repitieron en varios momentos del “show”. Entre las canciones que interpretó el bachatero estuvo: “Yo no voy a negar que me gustas”, “Luisa María”, “Amor mudo”, “Dos notas”, “Abrázame”, “Mi estudio”, “De Nada Te Pido” y “Se Acabó Lo Bonito”, con la particularidad de no hacer pausas entre una y otra. Mientras las voces del público se escuchaban a voz en cuello, sin descuidar las grabaciones de videos con sus teléfonos celulares para inmortalizar ese momento del 179 aniversario de la Independencia Nacional.

Así continuo la velada

Avanzaba el tiempo y el lugar estaba repleto, tanto, que quienes se integraban se tuvieron que quedar fuera del cerco. Así continuó la velada, recibiendo la presentación de otros grandes talentos como: Milly Quezada, Chiquito Tean Band, Ala Jaza, La Insuperable y La Coco Band.

Un final entre música y luces

Tal y como se prometió desde el principio del festival, por los presentadores Caroline Aquino y Milton Cordero, Lechuga. hubo un gran espectáculo de fuegos artificiales que ocurrió en paralelo al sonar de la música producida por Antonio González.

En su mayoría piezas que simbolizaron la esencia de la importante festividad, como el “Himno de la Alegría”, “Un canto a la Patria”, “Por Amor”, entre otros.