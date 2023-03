Bad Bunny le entrega a Ivy Queen el Premio Icon en el Billboard Women in Music 2023

La reguetonera puertorriqueña Ivy Queen recibió el Premio Icon en el Billboard Women in Music 2023.

La artista obtuvo la distinción el 1 de marzo de 2023 en el YouTube Theater en Los Ángeles, veinte años después de ingresar a las listas de Billboard por primera vez con “Quiero bailar” (2003).

La considerada pionera del reguetón fue elogiada por Bad Bunny.

“Hay un dicho que dice que lo bueno se tarda y yo, como fanático del reguetón que soy, llevaba mucho tiempo esperando por este momento. 2023 creo que estamos en el momento en el que más exponentes mujeres existen en el reguetón y no quisiera hablar por ella pero estoy seguro que es el fruto y la cosecha de la semilla que sembró Ivy hace muchos años atrás”, expresó el "Conejo Malo" al otorgarle el premio.

“Ella me dio la fuerza para ser yo mismo y trabajar el doble”, agregó.

La rapera y cantante puertorriqueña de 50 años -quien a la fecha tiene 20 entradas en la lista Latin Rhythm Airplay, entre otros logros- lució con un deslumbrante en un vestido plateado y pronunció un discurso de empoderamiento de casi cinco minutos.

“Cuando me enamoré de la música me encontré luchando constantemente para ganarme mi lugar, para ganarme mi propio carril y para encontrar mi propia identidad entre los chicos”, dijo. “El movimiento era underground, entonces se convirtió en reggaetón. Viajé por la isla de Puerto Rico midiendo mis habilidades contra raperos hombres. Las barras se convirtieron en mi mecanismo de defensa. A través de las letras alenté a otras latinas que me rodean a no dejarse pisotear y a no quedarse calladas cuando algo duele”.

“Hago un llamado a todas las mujeres latinas y de la industria para que no permitan que otros nos separen y nos dividan más”, agregó. “Mantengámonos auténticas, mantengámonos saludables, caminemos con gracia, riamos más, pero también recordemos que la belleza es una actitud mental, y dicho esto, por favor, señoras, no se vayan a la cama con maquillaje esta noche, ¿OK?”.

Recoge la revista Billboard en español, además de Ivy Queen, las homenajeadas de este año incluyeron a SZA, como Mujer del Año de Billboard 2023; Becky G, con el Impact Award presentado por American Express; Doechii con el Rising Star Award presentado por Honda.

El speech de Bad Bunny para entregarle el premio a Ivy Queen en los #BillboardWomeninMusic pic.twitter.com/JDtxKRSjBf — Bad Bunny (@suconejitomalo) March 2, 2023

Kim Petras con el Chartbreaker Award, Latto con el Powerhouse Award, Lainey Wilson con el Rulebreaker Award, Lana Del Rey con el Visionary Award, Rosalía con el premio a la Productora del Año y TWICE con el Breakthrough Award.

Los premios anuales de Billboard Women in Music regresaron el miércoles para honrar a las figuras más influyentes, incluyendo artistas, creadoras, productoras y ejecutivas, en la música actual que contribuyen a la industria y la comunidad. La ceremonia tuvo lugar en el YouTube Theatre en Hollywood Park en Los Ángeles y fue conducida por la galardonada escritora, actriz y productora Quinta Brunson.

Reconocida en Premio Lo Nuestro

El pasado 23 de febrero "La Caballota" recibió el reconocimiento al "Legado musical" en el género urbano durante la gala de Premio Lo Nuestro 2023.

La intérprete lució imponente esta noche y tomó emocionada el galardón por sus casi 30 años de carrera artística, irrumpiendo en un género dominado por hombres y destacarse con éxitos como "Yo quiero bailar" y "Qué lloren".

En un emotivo discurso y en medio de la ovación de pie, Ivy Queen le dedicó el premio a su hija Naiovi, a quien definió como el combustible e inspiración para salir adelante y reconoció a las mujeres.

"Yo sé lo que es levantarse sin tener fuerzas, sé lo que es que le digan a uno que no, que una música no es para ti, simplemente porque cargas un par de ovarios. Sé reconocer mi voz interior diciéndome a gritos Ivy no te rindas que tú eres La Caballota. Por eso y muchas cosas más y por las veces que miro el rostro de mi hija celebro este premio por los que me conocen, los que me quieren... y como dijo la reina que me inspiró, Celia Cruz, mientras respire llevaré a la mujer con valor y elegancia, y a cada mujer que se llena de valor cuando me escucha, gracias”, fueron sus palabras en medio del aplauso.