Anuel le responde a Karol G en su nueva canción: "Tú no eres Shakira ni yo Piqué"

Ya no son solo Shakira y Karol G. Siguen las canciones con claras referencias a las exparejas. El cantante urbano puertorriqueño Anuel AA lanzó su nueva canción "Más rica que ayer" con claras referencias a "La Bichota".

El reguetón, estrenado la noche de este jueves bajo la producción de Mambo Kingz, DJ Luian, está cargado de indirectas hacia una relación que acabó por inmadurez del hombre y también deja entrever que "pide cacao", como se dice en término dominicano, para retornar la relación.

¿La canción fue para Karol G? Algunos versos podrían dar a entender que sí, o al menos el noviazgo con la colombiana fue el más mediático y la ruptura fue confirmada por ella en 2021.

"Bebecita estás más rica que ayer, te lo juro quiero volverte a ver, te lo juro que no te sabe querer, conmigo estás mejor que con él", dice en otro verso Emmanuel Gazmey Santiago, nombre de pila del cantante.

En otra parte, la canción dice: "Yo te fallo y lo que has hecho es desquitarte, por eso ni te busco, tú ni puedes lastimarme. Tú me perdonas y te perdono lo que hicimos, no soy ni la mitad de lo que tu y yo fuimos, yo era un ignorante y manejarlo no supimos, a veces lo que damos no es lo que recibimos. Yo tengo tu contacto pero si tu quiere sigo siendo el nene y me escribe, tirame al DM que pa estar peleando tú no eres Shakira ni yo Piqué".

Esta línea llama bastante la atención ya que la intérprete de "Tusa" lanzó recientemente el tema "TQG" con Shakira donde ambas compatriotas lanzan puyas a sus ex, o al menos eso entendieron los fanáticos.

"La que te dijo que un vacío se llenó con otra persona te miente, Es como tapar una herida con maquillaje, No se ve, pero se siente.

Te fuiste diciendo que me superaste, Y te conseguiste nueva novia, Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda’ las historias", se escucha en el verso de Karol G.

Mientras tanto, en la vida personal de Anuel, este espera a su hija con la exponente urbana dominicana Yailin la más viral, de quien dijo se separó a menos de un año de casados. La primogénita de ambos urbanos está prevista que nazca al principio de este mes de marzo.