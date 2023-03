El álbum de Karol G y tema "TQG” con Shakira arrasan con el puesto No. 1 en Billboard

La cantante colombiana Karol G hizo historia con su álbum “Mañana será bonito", que se convirtió en el primer álbum 100 % en español por una artista latina femenina en lograr el # 1 en Billboard Top 200 de album.

La "Bichota" dio la noticia mientras compartía el adelanto del sencillo que dio nombre al álbum, el que califica como "probablemente uno de los videos mas especiales que he grabado en toda mi carrera" y se va a estrenar este martes a las 7:00 p.m. hora de Hawai.

En tanto que la colaboración de Shakira y Karol G, “TQG”debutó como “la canción más grande del mundo”, según Billboard.

La canción donde ambas estrellas latinas lanzan indirectas a sus exparejas entró en las listas Billboard Global 200 y Billboard Global Excl. U.S..

"Las primeras dos canciones en español y femeninas en debutar Top 10 en el Hot 100 de USA. Primero con Bizarrap y ahora TQG con Karol G. Alguien que me pellizque a ver si estoy soñando. Dos canciones en el Top 5 de Global Billboard Charts y TQG es número 1. Chicos esto es irreal", fue la reacción de Shakira en sus historias de Instagram.

La data fechada del 2 de marzo del 2023.

Récords

"Mañana Será Bonito" de Karol G hace historia al debutar en la cima de #Billboard200. Obtiene su primer No. 1 en la lista, siendo el primer álbum en español No. 1 de una artista femenina", anunció Billboard en las redes sociales.

La artista compartió un video llorando dando a conocer el impacto con el que ha debutado su producción discográfica.

"Me siento así de emocionada y lo comparto porque me siento muy bendecida… Siento que Dios es muy lindo conmigo, porque todo se me da, porque de verdad mi equipo y yo hemos trabajado mucho para esto, es importante para mí elevar a las mujeres a su máxima expresión, todo lo que yo pueda lograr que impacte a otras personas”, manifestó.

La Bichota también logró su primer uno a nivel global en Spotify con el mismo tema. En YouTube TQG tiene 163 millones de reproducciones en solo 10 días.

El trabajo discográfico lanzado el 24 de febrero consta de 17 canciones que incluyen "Por si volvemos" con Romeo Santos y "Ojos ferrari" con Justin Quiles y el criollo Ángel Dior.

En las 10 primeras canciones del Billboard Hot 100 se encuentra TQG en el puesto 7.

El orden es el siguiente: 1. "Die for you", The Weeknd con Ariana Grande; 2. "Flowers" de Miley Cyrus, 3. "Kill Bill" de SZA, 4. "Boy's A Liar, Pt.2" de Pinkpantheress y Ice Spice. 5. "Last night", Morgan Wallen; 6. "Creepin'" de Metro Boomin, The Weeknd y 21 Savage.

7. "TQG", Karol G y Shakira, 8. "Unholy" de Sam y Kim Petras; 9. "Anti-Hero" de Tylor Swift y 10. "Cuff It" de Beyoncé.